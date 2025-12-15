B1 Inregistrari!
Cine este femeia din fotografia adusă de George Simion la moțiunea de cenzură. Liderul AUR a păstrat un minut de tăcere, apoi a atacat Guvernul

Ana Maria
15 dec. 2025, 15:58
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cine este Monica Hunyadi, cea despre care a vorbit George Simion
  2. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului: Ce reproșuri a adus George Simion Executivului
  3. Ce soluții propune liderul AUR în fața crizei economice

Luni, 15 decembrie, Parlamentul României s-a reunit în ședință comună pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. George Simion, liderul AUR, și-a început discursul într-un mod neobișnuit. Acesta a urcat la tribună ținând în mână o fotografie și a păstrat un minut de tăcere, înainte să pornească un atac dur la adresa premierului și a coaliției de guvernare.

Cine este Monica Hunyadi, cea despre care a vorbit George Simion

Fotografia afișată de George Simion o reprezenta pe Monica Hunyadi, pe care liderul AUR a descris-o ca fiind simbolul „sinecurilor și numirilor politice fără competență” în companiile strategice ale statului. Ea a ocupat funcții importante, deși, potrivit criticilor, nu ar avea experiență în domeniile cheie precum transporturile sau administrarea resurselor publice.

Monica Hunyadi este proprietara unui salon de înfrumusețare din Ilfov și a fost numită în 2022 în Consiliul de Administrație al Electrificare C.F.R. SA. Ulterior, în iunie 2024, a fost desemnată în conducerea Autorității de Siguranță Feroviară Română, potrivit Știripesurse.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului: Ce reproșuri a adus George Simion Executivului

În discursul său, Simion a criticat vehement Guvernul pentru faptul că a eșuat în realizarea reformelor promise și a ales să pună povara ajustărilor bugetare pe cetățeni, nu pe aparatul politic.

O să vă doriți să nu spunem nimic, pentru că ce urmează să spunem este foarte dureros pentru cetățenii României. Dacă nu înțelegeți care este alternativa, domnule Bolojan, alternativa este să nu susțineți la conducerea statului român astfel de personaje cu experiență în saloanele de îmfrumusețare pe care dumneavoastră, de șase luni, premier, le girați la conducerea unor companii care se ocupă de Apele Române, la CFR, de electrificare și, cred că, și la siguranța feroviară”, a spus Simion.

George Simion a mai spus că în loc să propună reforme reale, Guvernul menține „astfel de personaje” în poziții cheie, iar politica fiscală aplicată a dus la o colectare mai slabă a taxelor și la falimentarea multor firme, inclusiv în Bihor.

„Noi am fi votat și vrem să votăm tăierea banilor de la partide, nu de la mame, nu de la bătrâni, nu de la țărani. Ați ales să impozitați solariile, pătulele și magaziile în loc să scăpați de asemenea paraziți din consiliile de administrație și din conducerea statului român. În loc să ne propuneți tăierea primarilor și o reformă instituțională a statului român, dumneavoastră mențineți astfel de personaje. În loc să propuneți tăierea tuturor sinecurilor care parazitează statul român, ne vorbiți de o colectare mai bună, dar în urma măririi taxelor de către dumneavoastră ați avut o colectare mai proastă și ați desființat multe firme, inclusiv la Bihor, și multe locuri de muncă.”, a subliniat liderul AUR.

Ce soluții propune liderul AUR în fața crizei economice

George Simion a transmis un mesaj dur premierului Ilie Bolojan, criticând lipsa unui program concret de relansare economică și felul în care Guvernul gestionează situația. În discursul său, Simion a subliniat:

În loc să tăiați doar de la nevoiași, puteați să veniți cu un program de relansare economică care s-a lăsat foarte mult așteptat, dar nu a mai venit. În loc să vă țină PSD-ul încă șase luni la guvernare în care, dumneavoastră falimentați România, poate economisim timpul românilor și nu ne mai batem joc cu niște soluții care nu sunt soluții. Dați-vă demisia, domnule Bolojan, dacă nu sunteți în stare și dacă credeți dumneavoastră că sunteți în stare, să știți că noi suntem aici pentru a vota trecerea la 300 de parlamentari, nu la 400 și un pic, pentru a tăia banii de la partide, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi, pentru a scăpa de evaziunea fiscală prin taxarea inversă a TVA-ului, singura soluție viabilă. Aplicați soluții pentru că alternativa există, doar dumneavoastră sunteți prea slab ca să o aplicați”, a mai adăugat George Simion.

Moțiunea de cenzură urmează să fie votată la finalul dezbaterilor în plenul reunit al Parlamentului. Momentul a adus în prim-plan o dezbatere importantă despre eficiența guvernării și despre legitimitatea unor numiri controversate în companiile strategice ale statului.

