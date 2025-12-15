Parlamentul s-a reunit luni, de la ora 14.00, pentru a dezbate și vota „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, inițiată de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan. Amintim că tot luni, dar de la ora 16.00, se va vota la Senat moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu (USR), ministra Mediului. Senatorii PSD, parte a guvernării, moțiunea contra lui Buzoianu.

Declarațiile premierului Bolojan: