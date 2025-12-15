Parlamentul s-a reunit luni, de la ora 14.00, pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, inițiată de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan. Amintim că tot luni, dar de la ora 16.00, se va vota la Senat moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu (USR), ministra Mediului. Senatorii PSD, parte a guvernării, ar putea vota moțiunea contra lui Buzoianu.
Declarațiile premierului Bolojan:
- Am preluat mandatul într‐un moment dificil, anunțând 3 direcții principale: ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni.
- Cred că pașii făcuți, care au fost și cei mai grei, au pus țara pe direcția cea bună. Am evitat cel mai rău scenariu prin măsuri care au reușit să echilibreze economia. Măsurile au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc.
- Veniturile au crescut cu peste 12% față de anul trecut. Pentru prima dată, în octombrie, România s-a împrumutat la dobânzi sub cele din ultimul an, dovadă că revine încrederea investitorilor. Au scăzut cheltuielile de personal din sectorul public.
- Pentru că facem ordine în finanțe, anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe. Ne vom concentra pe colectarea mai bună a celor existente.
- Am intrat în rutina moțiunilor de cenzură care bifează un exercițiu politic. Nu înțeleg ce alternativă propun semnatarii moțiunii: ar fi trebuit să lăsăm România în criză?
- Moțiunea arată că semnatarii nu înțeleg contextul social, economic și geopolitic în care ne aflăm. Semnatarii se folosesc de suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic.
- Am un mesaj pentru semnatari: v-ați opus la fiecare proiect de restructurare, v-ați opus măsurilor care să facă ordine în finanțe, reformei fiscală. Mi se pare periculoasă maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre.
- Un stat puternic are nevoie și de o apărare pe măsură și de sisteme publice funcționale.
- Câteva considerații despre titlul moțiunii, care încearcă să pună etichete nemeritate. România nu este de vânzare, se numește moțiunea împotriva unui Guvern care a crescut redevențele pentru resursele sale. Asta înseamnă să nu vinzi țara, ci să obții ce se cuvine.
- Mingile și spectacolul își au locul lor, dar pe stadioane.
- România are azi nevoie de responsabilitate, să continue să meargă pe drumul corect. Nu ne permitem o criză economică sau una politică. Singura decizie rațională este respingerea acestei moțiuni de cenzură.