Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!"

Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!”

Ana Maria
30 sept. 2025, 15:59
Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Fostul candidat la alegerile prezidențiale a declarat luni, la Gândul Live, că nu a fost afectat de faptul că anumite persoane apropiate l-au trădat după ce Curtea Constituțională i-a respins candidatura. Din contră, spune el, momentul a fost o confirmare a unei realități sociale mai ample.

Cine l-a trădat pe Călin Georgescu

„Da, am fost trădat de oameni foarte apropiați. (…) Nu, nu m-a durut trădarea, m-a bucurat. Toată cheia a fost deconspirarea faptului că ei nu au nicio legătură cu Dumnezeu. (…) Toate aceste atacuri au însemnătatea lor”, a explicat Georgescu, subliniind că procesul de demascare era „musai să se întâmple” la nivelul întregii societăți românești.

În același context, fostul prezidențiabil a susținut că România se află într-o „dictatură perfectă”, o formă de control subtil în care oamenii nu mai simt nevoia să se elibereze.

„Este o societate care poartă masca democrației, în care prizonierii nu au niciun interes să evadeze. Prin divertisment și consumerism, cetățenii ajung să își adore călăii”, a afirmat Georgescu, potrivit Știripesurse.

Ce părere are acum Călin Georgescu despre George Simion

Întrebat despre liderul AUR, George Simion, el a recunoscut că acesta „s-a maturizat mult”, dar mai are pași importanți de făcut.

„George Simion a fost protejatul meu, atât! Acest lucru se menține. Sunt acuzați cei de la AUR că sunt extremiști, nu sunt așa, sunt suveraniști. Le trebuie mai multă consecvență. George Simion s-a maturizat mult, dar mai are încă de lucru în ceea ce îl privește”, a mai spus Georgescu.

Ce spune Călin Georgescu despre partidul AUR

În opinia sa, AUR ar putea deveni o forță dominantă pe scena politică, mai ales în cazul unor alegeri anticipate.

„Pe viitor lucrurile se vor dezvolta mult mai bine, mai ales că, în cazul unor alegeri anticipate, partidul AUR poate face și 50%. De asemenea, un PSD reformat ca pe vremuri ar putea ajuta foarte mult această țară”, a adăugat el.

Călin Georgescu a subliniat, de asemenea, nivelul ridicat de nemulțumire al populației: „Nemulțumirea poporului român a ajuns la 70%, trei sferturi din populația acestei țări.”

