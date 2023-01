Ciolacu vorbește despre o evaluare a miniștrilor în perspectiva rotativei: „Am o singură linie roșie – prostia” / Atac voalat la fosta guvernare PNL – USR: „Am avut de recuperat un handicap de aproape 2 ani” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit, luni, despre o evaluare care ar trebui făcută miniștrilor pentru a vedea ce performanțe au fost atinse și ce nu a mers. Acesta a făcut precizarea, întrebat dacă ar vrea modificarea protocolului coaliției, astfel încât PSD să păstreze niște ministere la din mai.

Ciolacu a mai ținut să precizeze că PSD a contribuit la reducerea unor decalaje prin venirea la Palatul Victoria, lansând din nou acuzații la vechea guvernare PNL – USR. Acuzațiile au venit mai ales pe domeniul fondurilor europene, unde în 2021 titularul de portofoliu a fost Cristian Ghinea de la USR (principalul om care a creat PNRR-ul României). Ciolacu a pretins că PSD a redus decalajele cauzate de acesta.

Întrebat dacă are o linie roșie în ce privește negocierile, Ciolacu a spus „prostia”.

Ciolacu, întrebat despre eventuala modificare a protocolului coaliției în perspectiva rotativei guvernamentale

„Noi asumat. Ce să rescriem? Am ieșit un pic dintr-o zonă pe care eu o consider dăunătoare. Suntem niște oameni politici, avem pretenții să fim oameni de stat și, din această perspectivă, vrem să avem discuții în coaliție nu de poziționări. Vorbim de Guvernul României, nu de guvernul unei coaliții. Am văzut ce s-a întâmplat când a fost o construcție a unui guvern de dreapta care confunda guvernul de coaliție cu Guvernul României. Cred că cu toții, eu, Ciucă și colegii noștri din PSD, PNL și UDMR, vrem un guvern eficient. Atunci e normal să avem niște discuții punctuale și despre o evaluare a performanțelor unor miniștri, unde lucrurile au mers în direcția corectă și unde nu au funcționat”, a declarat președintele PSD.

Ciolacu, atac voalat la fosta guvernare liberală

„Am avut de recuperat un handicap de aproape doi ani în care, de exemplu, la Ministerul Fondurilor Europene era totul blocat și încet-încet am recuperat

În această zonă am încercat mereu și am văzut că și dl premier duce discuția. Nu că rupem un protocol. Nu că PSD nu cedează nu știu ce minister. Sunt convins că și colegii de la PNL vor un Guvern bun al României, un guvern PSD – PNL – UDMR”, a mai spus liderul PSD.

Întrebat dacă are o linie roșie în discuțiile cu PNL pe tema rotativei guvernamentale, Marcel Ciolacu a răspuns: „Am o singură linie roșie: prostia. Și cred că aceeși linie roșie o are și PNL”.