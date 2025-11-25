B1 Inregistrari!
Ciucu, despre polițiștii locali din Sectorul 4: „Sunt niște băieți care câteodată abuzează cetățeanul” / Cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 6 (VIDEO)

25 nov. 2025, 21:32
Ciucu, despre polițiștii locali din Sectorul 4: „Sunt niște băieți care câteodată abuzează cetățeanul” / Cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 6 (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce spune Ciucu despre cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 4
  2. Ciucu, despre rolul Poliției Locale, dacă ea chiar e „implicată”

Candidatul PNL la Primăria București, Ciprian Ciucu, a declarat că dacă va câștiga alegerile, va pune Poliția Locală a Municipiului București „pe niște baze corecte”. Acesta a făcut o comparație între modul în care acționează Poliția Locală a Sectorului 4, unde e primar contracandidatul său de la PSD, Daniel Băluță, și cum acționează Poliția Locală în Sectorul 6, unde e el primar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce spune Ciucu despre cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 4

Ciucu a confirmat întâi că Poliția Locală a Sectorului 6 are un buget de circa 10 milioane de euro. Asta deoarece sunt 335 de polițiști.

„Sectorul 4 e cunoscut. Cine lucrează în Poliția Locală? Sunt niște băieți care câteodată abuzează cetățeanul. Asta știu și eu, da? Și polițiștilor locali le-am spus: ”cum funcționează ăștia?”. ”Dl primar, nu vreți să acționăm cu metodele lor”. Dacă dimineața se duc și dau o amendă, dacă nu ascultă, se întorc după masă îmbrăcați în civil. Astfel de metode nu mi se par OK în România de azi…”, a afirmat apoi Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă polițiștii locali de la Sectorul 4 practic forțează limitele legii, Ciucu a răspuns: „Așa mi s-a explicat, nu vreau să fac… dar asta e ce am primit ca explicații”.

Ciucu, despre rolul Poliției Locale, dacă ea chiar e „implicată”

„Eu fără Poliție Locală nu făceam nimic. E esențială pentru un primar Poliția Locală, pentru că Poliția MAI nu-ți dă mașina la o parte ca să faci locuri de parcare, să asfaltezi străzi și apoi să le marchezi. Pe zeci, sute de străzi. Să fie foarte clar!

Avem Disciplina în Construcții, care e foarte importantă azi vedem. Direcția de Protecția Mediului, unde Poliția Locală a confiscat peste 20 de mașini în mandatul meu care deversau gunoi din construcții. Erau acele mormane. În Sectorul 6 acest fenomen a dispărut. (…) Avem peste 2.300 de camere care monitorizează mai ales școlile și spațiile publice pentru a combate faptele antisociale. Poliția Locală ridică mașini abandonate de pe spațiul public. Deci face foarte multe acțiuni, inclusiv în ce privește siguranța la incendii etc.

Una e să ai o Poliție Locală care stă degeaba și alta e să ai o Poliție Locală implicată, cum e în Sectorul 6. Eu am impus standarde de angajare, să dea probe sportive. Sunt fete și băieți foarte bine instruiți”, a explicat Ciprian Ciucu.

