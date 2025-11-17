Ciprian Ciucu, despre piața Iosif Sava: „cameră urbană”, nu aglomerare de mașini parcate ilegal

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a publicat un mesaj video filmat în piața Iosif Sava, în care vorbește despre potențialul urban al zonei și despre necesitatea de a o transforma dintr-un spațiu ocupat de mașini într-o „cameră urbană” pentru bucureșteni.

„Aici suntem în Piața Iosif Sava, un loc pe care urbaniștii îl numesc o cameră urbană. În momentul de față, în această cameră sunt peste tot mașini. Este o parcare, nu o cameră urbană”, spune Ciprian Ciucu în clipul de campanie.

El subliniază că zona are un fond construit valoros, dar nepus în evidență:

„Astfel de locuri, cu arhitectură frumoasă, pot fi mult mai bine gândite și regândite, puse în valoare, astfel încât să nu mai avem clădiri de pe care cade tencuiala și să te simți efectiv ca într-o cameră, ca într-o destinație.”

Ciprian Ciucu leagă reamenajarea pieței Iosif Sava de vecinătatea cu Parcul Cișmigiu:

„Este lângă Parcul Cișmigiu. Vă dați seama, o astfel de zonă poate fi reamenajată într-un mod mult mai atractiv, mult mai plăcut, astfel încât oamenii, când pleacă din Cișmigiu, să ajungă într-un loc în care să se simtă bine.”

Mesajul se înscrie în linia temelor de campanie asumate de Ciprian Ciucu, centrate pe refacerea spațiilor publice, siguranța clădirilor și crearea unor trasee urbane coerente pentru pietoni.

