Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a oferit detalii miercuri, într-o intervenție în emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin, despre întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii PSD și PNL, înainte de ședința coaliției de la Guvern.

Cuprins

Ce spune Ciprian Ciucu despre venirea președintelui la ședința coaliției

Ce au decis partidele cu privire la pensiile speciale

Ce spune Ciprian Ciucu despre venirea președintelui la ședința coaliției

“La un moment dat apare zvonul că . Foarte Bine! I-am lăsat un scaun liber, îl așteptam, dar la un moment dat, domnul Bolojan s-a ridicat, l-a chemat pe domnul Grindeanu și au mers în cabinetul domnului Bolojan. A fost o discuție a președintelui României cu cei doi lideri de partid, prezenți la discuțiile coaliției. Nu era președintele Fritz și nici președintele Hunor. După o jumătate de oră aproximativ s-au întors. Nu a făcut nimeni o informare cu privire la ce au discutat”.

Cât privește propunerile pe care le-ar fi înaintat Nicușor Dan pentru conducerea serviciilor de informații, Ciprian Ciucu a precizat că niciun nume nu a fost dezbătut la nivelul coaliției:

“Deschis, între noi, la nivelul coaliției nimeni nu a pus aceste nume pe masă. Nu îl știu decât pe domnul Lazurcă pentru că l-am întâlnit. Nu s-a discutat nici în partid, nici în coaliție. M-a surprins pozitiv acest nume”.

De asemenea, Ciprian Ciucu a precizat că nu s-a discutat nici despre varianta care ar fi fost propusă de Nicușor Dan pentru că deja acest pachet a fost închis când președintele s-a întâlnit cu Bolojan și cu Grindeanu:

“Dacă domnul Nicușor Dan ar fi cerut ceea ce se spune că a cerut este posibil să fi fost așa, este posibil să nu fi fost așa. Nu știm cine a aruncat în piață această informație. Neinformându-ne , noi deja am închis pachetul acesta, am trecut la alte pachete. Am trecut la fiscalitate, la administrația publică locală, mult mai tehnice, deci nu s-a mai discutat. O să ne mai vedem poate și în weekend, pentru că trebuie să închidem odată și odată aceste negocieri. Poate se va discuta, dar aseara nu”.

Ce au decis partidele cu privire la pensiile speciale

Ciprian Ciucu a criticat dur actualele condiții în care se pensionează magistrații, la 47 de ani, cu pensiile egale cu salariile:

“Profesorii de ce nu s-ar pensiona la 47 de ani, medicii, orice categorie profesională? Este jenant!

Cred că de multe ori a fost poate și o colaborare între anumiți politicieni și anumiți magistrați ca să se ajungă aici. Ceea ce nu este deloc în regulă pentru că îmi aduc aminte nivelul foarte mic de încredere pe care îl avea Justiția în urmă cu 15-20 de ani înainte să intrăm în UE. După ce am intrat în lumea civilizată, magistrații au început să își recapete statutul în societate.

Acum pensia medie a unui magistrat este de 5.000 de euro. Eu ca primar vă zic că am salariul undeva la 17.000 de lei. De la 5.000 de euro, pachetul zice: hai să mergem la 3.500, mai mult cu 1.000 de euro decât are un primar sau un ministru, oricum mult. În toată lumea civilizată nu este de 80-90%, este de 60%. Oricum li s-au dat un bonus să fie la 70%”.