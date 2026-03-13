Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat că își face podcast, și-l va lansa curând, pentru toți cei interesați să înțeleagă „Bucureștiul până în străfundurile sale” și să afle viziunea sa de guvernare locală. Ciucu a mai spus că-și propune ca până la finele acestui an podcastul lui „să fie în top 20 podcasturi din România”.

Ciprian Ciucu, despre obiectivele podcastului

„Îmi fac podcast. Work in progress.

Eu nu am timp, chef și nici nu mă pricep să mă scalâmbăi pe TikTok și să vă captez atenția în trei secunde și să cultiv ura cu live-uri la întâmplare, cum îmi vine.

Dacă vreți să înțelegeți Bucureștiul până în străfundurile sale, să aflați politicile pe care le avem în vedere pentru viitorul apropiat și mediu, să-i vedeți guvernarea și prin ochii mei, ai primarului, nealterată de titluri bombastice și înșelătoare, acest podcast vă este dedicat.

Nu am încă un nume pentru el, nu am încă un format (ex. un tandem cu un ziarist independent care să fie spin doctor, un alt invitat de fiecare dată etc.) și nu am decis dacă să fie live sau înregistrat.

Nu am decis nici o dată la care să îl lansez, dar nu va mai dura mult.

Va fi oricum seara, în afara orelor de muncă și nu m-am hotărât cu ce frecvență.

Îmi propun și o țintă: până la sfârșitul anului să fie în top 20 podcasturi din România”, a transmis Ciprian Ciucu, pe Facebook.