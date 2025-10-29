B1 Inregistrari!
Adrian A
29 oct. 2025, 11:04
Ciprian Ciucu, luptă deschisă cu Sorin Grindeanu. Când trecutul îl ajunge din urmă pe șeful PSD

Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei intră în războiul dintre Grindeanu și Bolojan pe tema numirii Oanei Gheorghiu ca vicepremier. Ciucu îl atacă direct pe Grindeanu.

Mesajul dur al lui Ciucu pentru Grindeanu

Ciprian Ciucu îi aduce aminte lui Sorin Grindeanu, care acum se plânge că suntem puși la colț de Statele Unite, că pe vremea guvernului condus de el, în primul mandat al lui Trump, SUA ne critica pentru subminarea statului și încurajarea corupției.

„E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate care tocmai a trezit o imensă furie în oameni.
Cel mai mare risc la adresa relației cu Statele Unite și cu lumea civilizată este corupția dublată de privilegiile pe care vreți să le protejați pe spinarea investitorilor onești și a tuturor românilor.
A spus asta chiar Departamentul de Stat din primul mandat al președintelui Trump în timpul mandatului Guvernului Grindeanu.
Citez: “Statele Unite sunt profund îngrijorate de măsurile Guvernului României (se referă la Guvernul condus de dvs.) care subminează statul de drept și slabesc responsabilitatea în cazul infracțiunilor financiare și actelor de corupție.”, scrie candidatul PNL pentru Primăria Capitalei.

Când trecutul îl ajunge din urmă pe Grindeanu

Ciprian Ciucu aduce aminte despre vestita Ordonanță 13, emisă în ianuarie 2017. Un proiect al lui Grindeanu, dat cu dedicație pentru Liviu Dragnea.
„Am văzut, în ultimele 3-4 nopți, nu doar în București, ci și în alte orașe din România, manifestații de amploare, pașnice, care cereau ca România sș-și continue cu putere lupta împotriva corupției, lucru pe care îl doresc și Statele Unite. Este speranța Statelor Unite, iar aceasta nu se referă în mod special la România, ci include și România, ca partenerii noștri, aliații noștri, prietenii noștri să-și consolideze sistemul de legi și să întărească lupta împotriva corupției. Nu să facă pași care să slăbească această luptă.”, transmitea Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti din acea vreme.
