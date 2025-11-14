Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, că mizează și pe electoratul USR, la alegerile de pe 7 decembrie.

De ce Ciprian Ciucu mizează și pe electoratul USR

El a menționat că a fost votat de foarte mulți simpatizanți la alegerile pentru Primăria Sectorului 6.

“Eu am guvernat cu USR foarte bine timp de patru ani. Am avut doi viceprimari USR, le-am dat atribuții. Am avut împreună rezultate foarte, foarte bune la Primăria Sectorului 6.

M-au votat foarte mulți simpatizanți ai USR. Chiar m-am întâlnit cu o doamnă mai în vârstă, ieri, în Piața Drumul Taberei și mi-a spus: ‘eu sunt USR-istă, dar pe dvs. vă votez’. O doamnă, cred că avea peste 70 de ani”, a precizat .

Întrebat direct dacă vizează și electoratul USR, Ciucu a răspuns afirmativ:

„Da, pentru că, vedeți dumneavoastră, vreau să pun într-un context ceea ce declar acum. USR, cât de cât, este stabilizat, în sensul că fondatorul partidului, domnul Nicușor Dan este președintele României.

În acest moment, este importantă pentru mine și pentru domnul Bolojan această candidatură, pentru că vrem ca să stabilizăm și Partidul Național Liberal mai bine, ca să fie foarte, foarte clar, că am venit cu o echipă care va câștiga aceste alegeri.”

De ce spune Ciprian Ciucu că România are nevoie de un parteneriat PNL–USR

Ciucu crede că președintele Nicușor Dan va avea nevoie de ambele partide ,USR și PNL, ca parteneri politici pe termen lung.

„Mai mult, domnul Nicușor Dan va avea nevoie de aceste două partide ca parteneri pentru o perioadă mai lungă de timp. Dânsul are un mandat de cinci ani de zile. Și e nevoie atât de USR, dar și de Partidul Național Liberal, să fie partide puternice, partide care să vină cu măsuri de guvernare semnificative și care să guverneze și Bucureștiul în acest context, pentru că atitudinea pe care domnul Bolojan a avut-o de-a lungul timpului față de domnul președinte a fost una de colaborare. Adică nu a fost un alt tip de atitudine.

Domnul Nicușor Dan are un mandat de 5 ani de zile. În 5 ani de zile se pot întâmpla multe. Și e bine ca chiar acum, după alegeri, să întărim acest parteneriat. Am stat, m-am gândit mult. M-am gândit mult, știu că au fost fel și fel de lucruri în trecut, mai mult sau mai puțin justificate, dar România are nevoie de acest parteneriat împreună cu președintele, împreună cu Partidul Național Liberal și împreună cu Uniunea Salvați România”, a explicat Ciprian Ciucu.