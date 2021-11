Ciprian Ciucu: Nicușor Dan a luat o primărie în faliment, plătește datoriile Gabrielei Firea. Omul acesta a venit la Primăria Capitalei legat cu mâinile la spate. Eu aș fi făcut o restructurare (VIDEO)

Ciprian Ciucu, președinte PNL București și primar al Sectorului 6, spune că Nicușor Dan nu avea cum să facă prea multe lucruri în primul an de mandat la Capitală pentru că a preluat „o primărie în faliment nedeclarat”.

„Îi plătește datoriile lui Firea, echilibrează bugetar primăria că avea conturile poprite, după care stăm de vorbă să vedem cine ce proiect de investiții își asumă”, a spus liberalul, vineri, pe B1 TV, la „Drumurile noastre” cu Ștefan Etveș.

Întrebat cum evaluează primul an de mandat al lui Nicușor Dan, președintele PNL București a explicat: „A fost un an extrem de greu. A luat o primărie în faliment, cu niște probleme bugetare uriașe după ce au fost tocați banii pe mai multe companii municipale, pe contracte nenecesare, pe fel și fel de târguri, inclusiv organizate în țară. Știți, în mandatul Gabrielei Firea se organizau târguri în țară din banii Bucureștiului. Înainte de Gabriela Firea, Primăria Capitalei dădea 60 de milioane pe zona socială, acum dă undeva la 300 și ceva de milioane, nu știu exact suma. E fabulos! Banii aceia de investiții care trebuiau să fie în rețeaua de termoficare, an de an, în patru ani ajungi la un miliard… Gabriela Firea a inventat pentru motive electorale, că se vedea Președintele României, fel și fel de vouchere pe care dublează sistemul social din România și Ministerul Muncii, și nimeni nu vorbește despre chestia asta. Gândiți-vă ce înseamnă 300 de milioane x 4 ani, nu mai era niciun fel de problemă de termoficare în momentul de astăzi dacă se concentra pe proiecte și nu pe așa ceva”.

„Ce să facă Nicușor Dan!? Ce să facă!? Îi plătește datoriile lui Firea, echilibrează bugetar primăria că avea conturile poprite, după care stăm de vorbă să vedem cine ce proiect de investiții își asumă. Omul acesta a venit legat cu mâinile la spate, n-avea ce să facă. Evident că nu e ok ce se întâmplă în București acum, dar nu e ca și cum a plecat de la un nivel mediu să ajungă sus, a plecat de sub masă, de undeva, a plecat de sub nivelul mării. Când iei o primărie în faliment nedeclarat, cu conturi poprite, ce să îi ceri!? Dacă voia să bună niște bani la o investiție, cel care poprise conturile îi scotea banii din cont. Lucrurile acestea trebuie să fie știute, că cineva a tocat banii pe fel și fel de instituții nou-create, fel și fel de sedii, fel și fel de contracte, fel și fel de salarii și consilii de administrație, fel și fel de contracte pentru diferite lucruri, adică ce să îi ceri!? El ceea ce face acum este să echilibreze bugetar”, a adăugat Ciprian Ciucu.

El spune că ar fi făcut și la Primăria Capitalei ce face și la Primăria Sectorului 6, și anume o restructurare masivă.

„Ce aș fi făcut eu? Păi ce fac și la Primăria Sectorului 6, restructurare. Restructurez, comasez instituții, am desființat la Primăria Sectorului 6 o direcție care administra locuințele ANL și acum funcționează foarte bine, deci o întreagă instituție care avea 50 de oameni și câteva milioane buget anual. Ce să vezi, acum funcționează foarte bine cu 10 oameni în cadrul altei instituții. Pa pa contracte, pa pa interese!”, a adăugat Ciprian Ciucu, care a oferit drept exemple și reorganizarea DGASPC, și situația de la Poliția Locală.