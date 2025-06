Ciprian Ciucu: „Noi nu avem o criză economică. În momentul de față, avem o criză bugetară. Guvernul a cheltuit mai mulți bani decât are” (VIDEO)

, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a afirmat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că, în momentul de față, România nu se confruntă cu o criză economică, ci cu o criză bugetară. El a subliniat că guvernul a cheltuit mai mulți bani decât are. Ciucu a menționat că este esențial ca „această clasă politică” să evite ca această criza bugetară să se transforme într-o criză economică.

„Încrederea se câștigă printr-un comportament sincer, pe o durată lungă de timp”

Ciucu a comentat și sondajul INSCOP, potrivit căruia, intenția la vot pentru parlamentare ar fi de 16% pentru PNL, iar AUR – 38,1%. Întrebat cum i se par rezultatele acestui sondaj, Ciucu a spus:

“Prost. Istoric, pentru noi, este prost.

Suntem pe creștere și ăsta este doar meritul lui Ilie Bolojan, nu este al meu sau al altuia, ca să fie foarte, foarte clar, dar nu este ceea ce trebuie.

Dar vedeți dumneavoastră, sondajele astea măsoară ce? Încrederea! Cum poți să mai vorbești despre încrederea oamenilor când le spui ceva astăzi, mâine, poimâine, și peste o săptămână, două vezi că, de fapt, lucrurile stau exact invers decât le-ai spus, și Comisiei și oamenilor.

Încrederea se câștigă printr-un comportament sincer, pe o durată lungă de timp, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că și aceste măsuri trebuie să fie tranzitorii. Da, s-au cheltuit foarte mulți bani ai statului pe investiții, am zis, pe pensii, pe salarii, pe aparatul gras bugetar, pe privilegii, dar, la un moment dat, trecem de acest hop, reechilibrăm bugetul României”, a precizat prim-vicepreședintele PNL.

„Noi nu avem o criză economică. Noi, în momentul de față, avem o criză bugetară”

“Noi nu avem o criză economică, asta nu înțeleg oamenii acum. Noi nu avem o criză economică. Noi, în momentul de față, avem o criză bugetară.

Guvernul are problema, că a cheltuit mai mulți bani decât are și atunci tu dacă nu mai primești banii de la Comisia Europeană, ce se va întâmpla? Agențiile de rating, prin negocieri, Nicușor Dan, am mai obținut o lună, că na, s-a schimbat președintele și așa mai departe. Însă tu dacă nu mai primești banii de la Comisia Europeană, miliardele, Agențiile de rating vor te vor downgrada, te duc în junk. În momentul acela, te vei împrumuta și mai scump și îți va fi imposibil să echilibrezi bugetul, când noi acum trăim foarte mult din împrumuturi.

Și atunci, această clasă politică, oamenii ăștia care negociază și care sunt șefi de partide trebuie să evite criza bugetară, ca ea să se transforme într-o criză economică. Aceasta este miza”, a mai adăugat Ciprian Ciucu.