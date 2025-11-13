Campania pentru Primăria Capitalei se intensifică, pe măsură ce tensiunile între partide devin tot mai evidente. Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a dezvăluit că i s-ar fi cerut să fie scos din cursă printr-un aranjament politic. În același timp, el respinge acuzațiile de blat venite din partea USR, insistând că susținerea liderului său, Ilie Bolojan, a fost fermă și neabătută.

Ce presiuni politice susține Ciprian Ciucu că au existat

Conform declarațiilor lui , solicitarea nu i s-ar fi adresat direct, ci liderului PNL, Ilie Bolojan. „Ni s-a cerut un blat, dar am refuzat. Nu mie, lui Ilie Bolojan. Şi unii şi alţii, şi PSD şi USR, doreau să candideze oricine de la PNL, dar nu Ciucu. Și domnul Bolojan, cu verticalitatea pe care i-o cunoaştem cu toţii, le-a zis: asta ne-a adus aici. Jocurile la masa verde şi faptul că nu intrăm în competiţie cu ce avem mai bun. Şi a refuzat”, a explicat candidatul.

Ciucu a subliniat că acuzația de blat formulată de Dominic Fritz este lipsită de sens. „Păi cum faci blat dacă mergi în alianţă electorală cu ei? Unde-i blatul? Când mergi cu ei în alianţă, este asumat. Ăsta-i blat? Nu, blatul este ce a propus domnia sa, să nu candideze Ciucu. Ăla-i blatul. Eu aşa îl înţeleg în limba română, nu ştiu, poate înţelege altfel domnul Fritz”, a completat el, evidențiind clar diferența dintre acuzațiile politice și realitate.

Cum influențează prezența lui Nicușor Dan campania electorală

Ciucu a remarcat că președintele Nicușor Dan este extrem de prezent în discursul public, fapt care face dificilă transmiterea mesajelor celorlalți candidați. „Nu am de unde să ştiu, nu am vorbit cu domnul preşedinte. Vorbim atât de mult de domnul preşedinte Nicuşor Dan în această campanie de ni s-a luat, vă zic sincer. A fost atât de prezent în campania aceasta, nu ne putem face auziţi unii pe alţii, de prezenţa domnului Nicuşor Dan”, a afirmat candidatul.

El a subliniat că dorește să fie ales pentru proiectele proprii și pentru relația directă cu bucureștenii. „Preşedintele partidului meu, cel care m-a rugat ca să candidez, domnul Bolojan, oricând poate să iasă cu mine pe stradă, nu îl opreşte Constituţia şi nici nimic. Are o foarte bună cotă de încredere Ilie Bolojan în Bucureşti. Pe măsurătorile noastre, era chiar un pic mai sus decât domnul Dan, adică cu 0,5%. (…) Vreau să fiu ales pentru ceea ce sunt eu consacrat deja, ca administrator în oraş şi nu pentru că mă recomandă cineva. Şi nu e o chestiune de mândrie, dar e o chestiune de responsabilitate”.

„Pentru că, hai să zic că nu performez. Păi ce fac după aia? Îl arăt pe Bolojan, că el m-a pus. Sau Nicuşor, dar el m-a pus. Cine dă seama în faţa oamenilor? Candidatul sau cel care recomandă? Şi atunci prefer această campanie mai decentă (…) într-o limită mult mai atenuată, în care propria mea personalitate se poate vedea”, a explicat Ciucu.

Ce șanse reale are Ciucu față de Băluță

Candidatul PNL a recunoscut că dispune de mai puține resurse decât Daniel Băluță, contracandidatul său. Totuși, Ciucu se arată optimist și consideră că electoratul va alege soluțiile cele mai bune pentru oraș, potrivit Capital.ro.

„Ştiu că am mai puţini bani şi mai puţină forţă decât domnul Băluţă, dar totuşi cred că o să câştig şi oamenii vor face diferenţa”, a încheiat el, arătând că mizând pe propria responsabilitate electorală își asumă întreaga răspundere în fața votanților.