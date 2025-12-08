Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)

Ciprian Ciucu anunță ce va face în următoarele zile și a prezentat ce moștenire lasă în Sectorul 6. După ce pleacă Ciucu, la Primăria Sectorului 6 rămâne viceprimarul Paul Moldovan.

Moștenirea lăsată de Ciucu la Sectorul 6

„Am stat împreună cu echipa mea și am discutat despre continuarea proiectelor. Pentru că sunt multe proiecte care trebuie duse la bun sfârșit. Pot să menționez câteva. Așteptăm ok-ul de la ANAF pentru câștigătorul spitalului pe care îl construim în sectorul 6, continuăm să lucrăm la Parcul Liniei, la Parcul Lacul Morii, Parcul Grozăvești, avem mai multe școli în construcție.

Și este o perioadă de sfârșit de an foarte importantă pentru a evalua maturitatea proiectelor, acolo unde am reușit să cheltuim banii. Vedem unde am întârziat și de ce sunt întârziate, pentru că sunt și întârzieri. Este un moment în care facem acest bilanț. Domnul Moldovan, care este viceprimarul 1 al Sectorului 6, va deveni automat primar interimar, după ce îmi dau demisia pentru a putea depune jurământul pentru funcția de primar general. Pentru mine e o perioadă în care trebuie să las lucrurile în regulă la Sectorul 6. „, a declarat .

Planurile pentru Primăria Generală

Cât depre Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu cere o perioadă de adaptare și recunoaște că pentru primul an de mandat are așteptări temperate.

„Pentru mine va dura o lună jumătate-două să mă pun la punct cu ce e în Primăria Capitalei, o să discut cu primarul inetrimar Bujduveanu. Va fi o perioadă în care voi acumula multă informație și o perioadă în care îmi voi contura și mai bine viziune și voi adăuga lucruri noi la program.

Din experiența pe care am avut-o ca primar de sector, vă spun că în momentul în care un candidat își creionează programul, și eu vă spun că mi-am scris singur programul de la prima până la ultima pagină, când ajunge într-o instituție află informații noi pe care nu avea de unde să le știe.

Probabil cea mai mare provocare: pregătirea bugetului. Așteptările mele pentru primul an sunt temperate. Proiectele semnificative vor dura. O să fie nevoie de reforme.”, a mai afirmat primarul general ales, Ciprian Ciucu.