Nicușor Dan a promulgat legea bugetului pe 2026. Cum a motivat CCR respingerea sesizărilor privind bugetul

Iulia Petcu
27 mart. 2026, 19:16
Nicușor Dan a promulgat legea bugetului pe 2026. Cum a motivat CCR respingerea sesizărilor privind bugetul
sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Cuprins
  1. Nicușor Dan a promulgat legea
  2. Ce a decis Curtea Constituțională
  3. Ce spune CCR despre legalitatea procedurii de adoptare a bugetlui
  4. Ce urmează după promulgare și ce prevederi sunt vizate

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat bugetul de stat pentru 2026, după o perioadă tensionată de dezbateri și contestări. Decizia vine imediat după clarificările oferite de Curtea Constituțională privind legalitatea actului normativ.

Nicușor Dan a promulgat legea

Potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale, șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 (PL-x 184/2026), decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 (PL-x 185/2026), precum și decretul privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026 (PL-x 214/2026).

„Constituţia mă obligă să primesc motivarea Curţii Constituţionale. (…) În secunda în care vine motivarea Curţii Constituţionale, promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autorităţile publice ca ea să intre … ştiţi că ea intră în vigoare la trei zile după ce este publicată în Monitorul Oficial. Important e ca aceste trei zile să fie înainte de 31 martie”, a spus joi Nicușor Dan.

Ce a decis Curtea Constituțională

Promulgarea a avut loc la scurt timp după ce Curtea Constituțională a României a publicat motivarea respingerii sesizărilor privind bugetul. Judecătorii au stabilit că obiecțiile formulate nu țin de aspecte constituționale, ci de oportunitatea măsurilor economice propuse.

„Curtea reține că aspectele invocate de autorii obiecției vizează, în realitate, oportunitatea măsurilor bugetare și sustenabilitatea acestora, care țin de responsabilitatea Guvernului și a Parlamentului”, se arată în decizia CCR.

Magistrații au subliniat că instituția nu are rolul de a evalua realismul proiecțiilor economice sau de a interveni în politicile bugetare. „Curtea nu are competența de a evalua caracterul realist al parametrilor macroeconomici și nici de a se substitui autorităților publice în stabilirea politicii bugetare”.

Ce spune CCR despre legalitatea procedurii de adoptare a bugetlui

Un punct central al criticilor a vizat ritmul rapid în care bugetul a fost adoptat în Parlament, într-o procedură de urgență. Curtea a respins aceste acuzații, considerând că regulile constituționale au fost respectate.

„Simplul fapt că dezbaterea parlamentară s-a desfășurat într-un interval de timp redus nu echivalează cu încălcarea Constituției, în condițiile în care procedura de urgență a fost legal încuviințată”, arată CCR.

De asemenea, judecătorii au precizat că eventualele întârzieri ale Guvernului în depunerea proiectului țin de responsabilitatea politică, nu de controlul de constituționalitate.

În același context, Curtea a clarificat și rolul avizelor emise de instituții consultative. „Avizul Consiliului Economic și Social are caracter consultativ”, subliniind că acestea nu pot bloca procesul legislativ.

Ce urmează după promulgare și ce prevederi sunt vizate

Bugetul pentru 2026 a fost adoptat de Parlament pe 20 martie, într-un climat marcat de dispute politice și critici privind deficitul. Opoziția a contestat atât nivelul cheltuielilor, cât și estimările de venituri incluse în proiect, relatează stiripesurse.ro.

Curtea a respins și aceste obiecții, precizând că „Stabilirea nivelului veniturilor și cheltuielilor bugetare, precum și a deficitului, reprezintă opțiuni ale legiuitorului, fundamentate pe evaluări economice”.

După publicarea în Monitorul Oficial, legea va intra în vigoare în termen de trei zile, stabilind cadrul financiar pentru anul în curs. Astfel, autoritățile vor putea opera pe baza unui buget adoptat oficial înainte de începutul lunii aprilie.

20:40 - Măsură radicală în Rusia. Motivul pentru care, de la 1 aprilie, va interzice exporturile de benzină
20:26 - Instanța decide în conflictul dintre Primăria Capitalei și MAI privind parcările ilegale. Ce reguli impune decizia pentru administrația locală
20:24 - Newsweek: Casa Rusă din Cehia, atacată cu cocktail Molotov. Casa Rusă din România recruta tineri să îi ducă la Moscova
20:12 - Surpriză! De ce a plecat Rareș Cojoc din România după divorțul de Andreea Popescu și cu cine
19:51 - Dinți ficși în 24 de ore – zâmbet complet în DOAR o zi. Tehnologia care redefinește experiența pacientului, la DENT ESTET
19:47 - Austria vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani. Cum ar putea fi aplicată interdicția
19:43 - Bilanțul războiului cu Iranul: Câți militari americani au murit și câți au fost răniți până acum
19:17 - Replica lui Valentin Sanfira pentru Codruța Filip, după ce l-a atacat în online: „Dacă îți ia cineva haina cu sila, dă-i cămașa”
18:40 - Țara care ar putea intra în război alături de Israel contra Iran: „Lumea s-a săturat”. Anunțul făcut de șeful armatei
18:33 - Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici