Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat bugetul de stat pentru 2026, după o perioadă tensionată de dezbateri și contestări. Decizia vine imediat după clarificările oferite de Curtea Constituțională privind legalitatea actului normativ.

Nicușor Dan a promulgat legea

Potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale, șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 (PL-x 184/2026), decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 (PL-x 185/2026), precum și decretul privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026 (PL-x 214/2026).

„Constituţia mă obligă să primesc motivarea Curţii Constituţionale. (…) În secunda în care vine motivarea Curţii Constituţionale, promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autorităţile publice ca ea să intre … ştiţi că ea intră în vigoare la trei zile după ce este publicată în Monitorul Oficial. Important e ca aceste trei zile să fie înainte de 31 martie”, a spus joi

Ce a decis Curtea Constituțională

Promulgarea a avut loc la scurt timp după ce a publicat motivarea . Judecătorii au stabilit că obiecțiile formulate nu țin de aspecte constituționale, ci de oportunitatea măsurilor economice propuse.

„Curtea reține că aspectele invocate de autorii obiecției vizează, în realitate, oportunitatea măsurilor bugetare și sustenabilitatea acestora, care țin de responsabilitatea Guvernului și a Parlamentului”, se arată în decizia CCR.

Magistrații au subliniat că instituția nu are rolul de a evalua realismul proiecțiilor economice sau de a interveni în politicile bugetare. „Curtea nu are competența de a evalua caracterul realist al parametrilor macroeconomici și nici de a se substitui autorităților publice în stabilirea politicii bugetare”.

Ce spune CCR despre legalitatea procedurii de adoptare a bugetlui

Un punct central al criticilor a vizat ritmul rapid în care bugetul a fost adoptat în Parlament, într-o procedură de urgență. Curtea a respins aceste acuzații, considerând că regulile constituționale au fost respectate.

„Simplul fapt că dezbaterea parlamentară s-a desfășurat într-un interval de timp redus nu echivalează cu încălcarea Constituției, în condițiile în care procedura de urgență a fost legal încuviințată”, arată CCR.

De asemenea, judecătorii au precizat că eventualele întârzieri ale Guvernului în depunerea proiectului țin de responsabilitatea politică, nu de controlul de constituționalitate.

În același context, Curtea a clarificat și rolul avizelor emise de instituții consultative. „Avizul Consiliului Economic și Social are caracter consultativ”, subliniind că acestea nu pot bloca procesul legislativ.

Ce urmează după promulgare și ce prevederi sunt vizate

Bugetul pentru 2026 a fost adoptat de Parlament pe 20 martie, într-un climat marcat de dispute politice și critici privind deficitul. Opoziția a contestat atât nivelul cheltuielilor, cât și estimările de venituri incluse în proiect, relatează stiripesurse.ro.

Curtea a respins și aceste obiecții, precizând că „Stabilirea nivelului veniturilor și cheltuielilor bugetare, precum și a deficitului, reprezintă opțiuni ale legiuitorului, fundamentate pe evaluări economice”.

După publicarea în Monitorul Oficial, legea va intra în vigoare în termen de trei zile, stabilind cadrul financiar pentru anul în curs. Astfel, autoritățile vor putea opera pe baza unui buget adoptat oficial înainte de începutul lunii aprilie.