Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, război pe rețelele sociale. Mărul discordiei, împărțirea banilor pentru Capitală

Cătălin Drulă îl ceartă pe Ciprian Ciucu după ce Consiliul General a decis cum se împart banii din impozitul pe venit în Capitală. USR-istul îi reproșează edilului general că împarte bani primarilor PSD-iști din sectoarele Bucureștiului. Ciucu nu a rămas dator.

Cum a început scandalul între Drulă și Ciucu

Cătălin Drulă critică modul în care este gândită reforma bugetului Capitalei. Acesta susține că deciziile luate în Consiliul General privind împărțirea banilor reprezintă „o oportunitate ratată pentru București”. Drulă, care a vrut și el Primăria Capitalei, dar nu a avut succes, spune că Ciucu face jocurile PSD-ului și dă bani primarilor de sectoare.

„O oportunitate ratată pentru București: implementarea referendumului pe buget în 2026. Primarul Ciucu a propus azi o împărțire a impozitului pe venit între municipiu și sectoare identică cu cea făcută la guvern în anii trecuți (45% municipiu, 55% sectoare).

Astfel reforma bugetului (și așa implementată doar pe anul 2026) devine o formă fără fond.

Adică, de formă, tura aceasta a decis Consiliul General. Dar în realitate a decis exact ca guvernele care au lăsat Capitala fără bani.

La mijloc se pare că este o înțelegere PNL-PSD care au bătut palma pe moment la Capitală.

Ar fi existat o majoritate de dreapta în Consiliu fără PSD, care ar fi putut vota un buget corect, bazat pe nevoile și proiectele reale. A fost înlocuită de această înțelegere.

În orice caz, dacă asta e propunerea primarului, atunci lipsa resurselor nu mai poate fi invocată pentru blocajul general al proiectelor mari ale orașului.”, a transmis Cătălin Drulă pe Facebook.

Ciucu răspunde prompt…

Edilul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu a stat mult pe gânduri și i-a explicat lui Drulă cum stau lucrurile.

„Draga Cătălin, te rog nu dezinforma. . Am explicat pe pagina mea. Mulțumesc pentru înțelegere si pentru sprijinul USR din Consiliul General. Mi-ar plăcea sa depășim diferențele din campanie si sa colaboram pentru București.”, i-a răspuns primarul Capitalei.

Însă fostul contracandidat al lui Ciucu nu s-a lăsat.

„Ciprian Ciucu revine pe tema bugetului și mă acuză de dezinformare, dar de fapt dezinformează chiar el:

spune Cătălin Drulă.

Cum se împart banii din impozitul pe venit în București

Cea mai mare parte din cele peste 7,94 miliarde lei din impozitul pe venit estimat pentru 2026 revine , care va gestiona aproximativ 3,6 miliarde lei, restul fiind distribuit către cele șase sectoare:

Sectorul 1 – 532,9 milioane lei;

Sectorul 2 – 691,7 milioane lei;

Sectorul 3 – 873,3 milioane lei;

Sectorul 4 – 776,8 milioane lei;

Sectorul 5 – 646,2 milioane lei;

Sectorul 6 – 806,7 milioane lei.