Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, război pe rețelele sociale. Mărul discordiei, împărțirea banilor pentru Capitală

Adrian A
02 apr. 2026, 14:54
Cuprins
  1. Cum a început scandalul între Drulă și Ciucu
  2. Ciucu răspunde prompt…
  3. Cum se împart banii din impozitul pe venit în București

Cătălin Drulă îl ceartă pe Ciprian Ciucu după ce Consiliul General a decis cum se împart banii din impozitul pe venit în Capitală. USR-istul îi reproșează edilului general că împarte bani primarilor PSD-iști din sectoarele Bucureștiului. Ciucu nu a rămas dator.

Cum a început scandalul între Drulă și Ciucu

Cătălin Drulă critică modul în care este gândită reforma bugetului Capitalei. Acesta susține că deciziile luate în Consiliul General privind împărțirea banilor reprezintă „o oportunitate ratată pentru București”. Drulă, care a vrut și el Primăria Capitalei, dar nu a avut succes, spune că Ciucu face jocurile PSD-ului și dă bani primarilor de sectoare.

„O oportunitate ratată pentru București: implementarea referendumului pe buget în 2026. Primarul Ciucu a propus azi o împărțire a impozitului pe venit între municipiu și sectoare identică cu cea făcută la guvern în anii trecuți (45% municipiu, 55% sectoare).
Astfel reforma bugetului (și așa implementată doar pe anul 2026) devine o formă fără fond.
Adică, de formă, tura aceasta a decis Consiliul General. Dar în realitate a decis exact ca guvernele care au lăsat Capitala fără bani.
La mijloc se pare că este o înțelegere PNL-PSD care au bătut palma pe moment la Capitală.
Ar fi existat o majoritate de dreapta în Consiliu fără PSD, care ar fi putut vota un buget corect, bazat pe nevoile și proiectele reale. A fost înlocuită de această înțelegere.
În orice caz, dacă asta e propunerea primarului, atunci lipsa resurselor nu mai poate fi invocată pentru blocajul general al proiectelor mari ale orașului.”, a transmis Cătălin Drulă pe Facebook.

Ciucu răspunde prompt…

Edilul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu a stat mult pe gânduri și i-a explicat lui Drulă cum stau lucrurile.

„Draga Cătălin, te rog nu dezinforma. Bucureștiul primește 59%. Am explicat pe pagina mea. Mulțumesc pentru înțelegere si pentru sprijinul USR din Consiliul General. Mi-ar plăcea sa depășim diferențele din campanie si sa colaboram pentru București.”, i-a răspuns primarul Capitalei.

Însă fostul contracandidat al lui Ciucu nu s-a lăsat.

„Ciprian Ciucu revine pe tema bugetului și mă acuză de dezinformare, dar de fapt dezinformează chiar el:
➡️ Amendamentul votat la legea bugetului de stat, se referea fix la cei 85% din impozitul pe venit pe care în loc să-i împartă guvernul ca în fiecare an, anul acesta am dat puterea Primarului General/Consiliul General să-i împartă între municipiu si sectoare, conform proiectelor și nevoilor
➡️ Guvernul propusese împărțirea 45% muncipiu, 55% sectoare pe acești bani, exact ca anul trecut; dl. Ciucu a propus Consiliului General exact aceeași împărțire FĂRĂ să țină cont de proiecte și nevoi
➡️ Prin urmare, amendamentul e degeaba; praf aruncat în ochii oamenilor că s-a implementat referendumul, dar în realitate nimic nu se schimbă, e ca și cum ar fi decis guvernul
➡️ Exact asta am spus și este perfect adevărat, iar în spate este înțelegerea dintre dl. Ciucu și dl. Băluță, pentru că se pare că din nou preferă majorități cu PSD în locul majorităților de dreapta
➡️ Cei 14% din impozitul pe venit pe care spune că îi primește Bucureștiul „extra”, sunt așa-numitul „fond de solidaritate” pe care îl plătesc toate județele și de la care Bucureștiul este exceptat anul acesta; asta nu e o noutate, a mai fost scutit și în trecut, de ex în bugetul de stat pe 2024
➡️ PMB nu are „cei 14% puși deoparte” cum spune dl. Ciucu; domnia sa a făcut o înțelegere cu dl. Băluță și din cei 14%, 150 de milioane se duc direct la dl. Băluță la S4 pe înțelegere directă – deci cei 14% sunt vreo 12,4% de fapt
➡️ ➡️ Spune dl. Ciucu că e mulțumit și banii sunt „aproape suficienți”, foarte bine, să-l vedem la treabă, are și majoritate în Consiliu are și buget, nu lupta cu mine e importantă, ci proiectele din oraș, de azi nu mai sunt scuze de lipsă a resurselor.”, spune Cătălin Drulă.

Cum se împart banii din impozitul pe venit în București

Cea mai mare parte din cele peste 7,94 miliarde lei din impozitul pe venit estimat pentru 2026 revine Primăriei Municipiului București, care va gestiona aproximativ 3,6 miliarde lei, restul fiind distribuit către cele șase sectoare:

Sectorul 1 – 532,9 milioane lei;

Sectorul 2 – 691,7 milioane lei;

Sectorul 3 – 873,3 milioane lei;

Sectorul 4 – 776,8 milioane lei;

Sectorul 5 – 646,2 milioane lei;

Sectorul 6 – 806,7 milioane lei.

Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
