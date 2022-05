Ciucă, întrevedere cu Ursula von der Leyen: Am subliniat poziţiile noastre privind tranziţia justă, Republica Moldova, Ucraina

Premierul Nicolae Ciucă a avut o întrevedere cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au discutat despre tranziția justă a Republicii Moldova și a Ucrainei.

„Întâlnirea mea excelentă cu președintele Comisiei Europene a reconfirmat încă o dată că România are un prieten și partener la Bruxelles.

Am subliniat pozițiile noastre privind tranziția justă a Republicii Moldova și a Ucrainei, exprimându-mi încrederea în cooperarea Comisiei Europene”, a spus Ciucă, pe pagina sa de Facebook.

My excellent meeting with President of the reconfirmed once more that 🇷🇴 has a likeminded friend and partner in Brussels. I stressed our positions on just transition, 🇲🇩, 🇺🇦, expressing trust in the cooperation of .

— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca)