Eliminarea gratuității la STB pentru pensionarii cu un anumit venit a devenit un subiect intens dezbătut în ultimele zile. Recent, în spațiul public a fost vehiculată ideea că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar lua în calcul renunțarea la gratuitatea pentru transportul public de suprafață oferită pensionarilor care au pensii ce depășesc suma de 3.000 de lei. Această posibilă modificare ar afecta zeci de mii de beneficiari ai acestei facilități, potrivit site-ului .

Ce spune PMB despre eliminarea gratuității la STB

În replică, Primăria Municipiului Bucureşti a anunțat pe Facebook că STB păstrează gratuitatea pentru pensionari.

„Știrea corectă! STB păstrează gratuitatea pentru pensionari.

Orice altă informație citiți pe site-uri este fake news

Primarul a anunțat ieri că a cerut un plan de eficientizare a #StB , pentru a evita insolvența companiei și a îmbunătăți condițiile de #transportpublic pentru bucureșteni.

Până la elaborarea și adoptarea acestui plan, edilul a precizat clar că NU se va pune problema de majorări de tarife sau de eliminarea unor gratuități.

În acest moment, circulă gratuit cu mijloacele de transport ale STB: – Toți pensionarii cu domiciliul stabil în București (peste 467.000) – Elevii (peste 66.000) – Persoanele cu handicap (peste 18.000) – Donatorii onorifici de sânge, anumiți angajați ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local, foștii deținuți politici, persoane persecutate politic, eroii Revoluției și urmașii acestora, veterani, invalizi, văduve de război (7.800 în total).„, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a .

Cum funcționează, în prezent, sistemul de gratuități pentru pensionari

În prezent, gratuitatea pentru transportul public este valabilă pentru toți care au atins vârsta legală de pensionare, 63 de ani pentru femei și 65 pentru bărbați, fără a se ține cont de nivelul pensiei. Potrivit unui răspuns al STB, aproximativ 160.000 de pensionari beneficiază de această facilitate.

Majoritatea țărilor din Uniunea Europeană nu oferă gratuitate universală pentru pensionari la transportul public. Adică dacă mergi într-o țară UE și vrei să circuli gratis ca pensionar, de obicei, nu se întâmplă asta decât în câteva cazuri foarte specifice. Gratuitatea completă pentru pensionari la transportul public nu e o regulă la nivelul UE și nu e garantată de legislația europeană. De exemplu, Comisia Europeană a confirmat că în multe state membre pensionarii nu merg gratis și plătesc tarife locale, ca oricare alt călător, dacă nu există o schemă națională sau locală expresă.

În ce țări europene pensionarii nu au gratuitate la transportul public

În multe țări vest-europene mari pensionarii nu merg gratuit:

•Franța – nu există gratuitate la nivel național pentru pensionari (doar reduceri sau scheme locale în unele orașe).

•Germania – nu oferă gratuitate automată pentru pensionari pe transport public; politica de tarif este standard, deși există reduceri și diverse bilete sociale sau proiecte temporare.

•Olanda – nu există gratuitate universală; există unele reduceri de tarif pentru seniori, dar nu gratuitate totală.

•Polonia – în general transportul public nu este gratuit pentru pensionari peste tot; anumite orașe pot avea scheme locale cu gratuități sau reduceri, dar nu e standard peste tot.

•Spania – nu oferă gratuitate la nivel național pentru pensionari; există reduceri și abonamente avantajoase, dar nu gratuitate universală.

•Italia – nu există un program național care să facă transportul gratuit pentru toți pensionarii (există reducere la trenuri și scheme locale).

În majoritatea statelor Uniunii Europene transportul public funcționează pe baze normale de tarif pentru toți cetățenii, inclusiv pensionarii, cu posibilă reducere dar nu gratuitate totală.

În afară de cazuri particulare (ex. Ungaria gratuit pentru 65 +, Luxemburg gratuit pentru toți locuitorii, Irlanda gratuit pentru 66 +), restul țărilor trebuie să plătești bilet sau să ai cel mult reduceri pentru pensionari — iar reducerea poate varia mult de la o localitate la alta.