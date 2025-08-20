Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, și-a exprimat speranța că PSD-iștii chiar vor ajuta la implementarea reformelor anunțate de Guvernul Bolojan pentru echilibrarea bugetului și nu se vor limita doar la vorbe în spațiul public.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care PSD-iștii tocmai că ei fac reforme, în vreme ce „USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!”.

„Eu sunt foarte reținut în a califica comunicarea politică a PSD, a USR, a membrilor coaliției, că nu vreau să mai creez pretexte, nu vreau să se mai supere nimeni și să creez pretexte pentru a nu participa și pe viitor la întâlnirile coaliției. De aceea, sper să nu vă supărați pe mine, dar o să iau această comunicare ca atare.

Lumea știe care e adevărul, e puțin ca-n bancul acela cu rușii care au vopsit Luna în roșu, iar americanii au scris pe ea ”Coca Cola”. Asta așa, ca o paranteză… Alte comentarii nu mai fac.

E foarte important și e foarte bine că PSD își asumă aceste reforme și de ce să n-o facă, până la urmă? Că sunt parte a coaliției… Îi așteptăm pe colegii din PSD să vină la coaliție, să asigure majoritatea în Parlament când acest pachet 2, pachetul Bolojan de reforme, va fi asumat din Parlament. Așteptăm ca acțiunea politică să urmeze mesajele pe care PSD le dă în aceste zile”, a declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a afirmat apoi că pachetul 2 cuprinde taxe și impozite ce nu au putut fi incluse în pachetul 1 din cauza lipsei de timp, dar și „tăierea unor privilegii și reforme care să aibă loc în administrația publică în ansamblu, ”.

„Din ce știu, premierul Bolojan a trasat fiecărui ministru teme pentru a se face restructurări și în administrația publică centrală și în deconcentrate, deci ne așteptăm și la un pachet 3”, a mai spus liderul liberal, punctând că trebuie implementate cât mai repede pentru a ne echilibra bugetul țării și a reveni la normal.

Situația în cazul în care coaliția nu e funcțională și nu vor trece reformele prin Parlament, a avertizat apoi Ciprian Ciucu.

În opinia sa, vom putea vorbi de relansare economică odată ce vom avea bugetul echilibrat.