Ciucu: Bucureștiul n-a fost reformat, riscul de faliment e la fel de mare. Nu sunt contra lui Nicușor Dan, ce spun e factual corect și vreau să mă contrazică cineva

Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 23:34
Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a declarat că riscul ca Primăria Capitalei să intre în faliment a rămas la fel de mare. Nu o spun ca o critică pentru Nicușor Dan, ci e factual corect, verificabil, a insistat Ciucu.

Acesta a mai afirmat că nu știe dacă va candida pentru Primăria Generală, deoarece PNL încă n-a decis nici dacă va avea candidat propriu sau va fi într-o alianță electorală, dar „dacă se amână alegerile, nu știu cât de tentat sunt să candidez, să fie foarte, foarte clar”.

Cuprins

  • De ce crede Ciucu că viitorul primar general va fi unul de sacrificiu
  • De ce crede Ciucu că Primăria Generală încă e în risc de faliment

De ce crede Ciucu că viitorul primar general va fi unul de sacrificiu

„Bucureștiul acum nu mai este o agenție de dezvoltare, mă refer la primărie, este o agenție de plăți. (…) Două treimi din buget, două treimi, dacă nu poate și mai mult, se duc pe subvenție. Este o moștenire de 15 ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic la modul foarte, foarte serios și următorul primar, dacă ar fi chiar și pe pentru 2 ani, ar fi un primar de sacrificiu și poate mai ia un mandat și are șansa…

Aici, ca primar, ești puțin mai stabil decât un prim-ministru care poate oricând să fie picat în Parlament. Dar următorul primar va fi un primar de sacrificiu. Acesta este adevărul, pentru că lucrurile nu se pot întâmpla de pe o lună pe alta sau în doi ani de zile. Mie mi-a luat 3-4 ani să ajung la final cu anumite proiecte”, a declarat primarul Sectorului 6, pentru Digi24.

De ce crede Ciucu că Primăria Generală încă e în risc de faliment

Întrebat dacă e adevărat, cum spunea Nicușor Dan, că a scos Capitala din faliment, acesta a răspuns că și acum „riscul este la fel de mare”.

„Îmi pare rău, trebuie să vă spun adevărul. Uitați-vă la datoria Termoenergetica către ELCEN, riscul este la fel de mare. A fost un moment în timp în care au fost tăiate niște datorii de către ministrul de finanțe Cîțu. Pe vremea aceea, în timpul guvernării Orban s-au mai făcut niște lucruri, dar o reformă realistă la nivelul Capitalei, și vă zic adevărul și nu este împotriva lui Nicușor Dan, pentru că ceea ce spun este factual corect și vreau ca să mă contrazică cineva….

Organigrama de astăzi a Primăriei Capitalei, de exemplu, este foarte similară cu cea lăsată de către, dacă vreți, Sorin Oprescu sau chiar mai devreme, domnul Videanu, pentru că schimbările au fost marginale și au rămas acolo fel și fel de servicii, cu fel și fel de oameni la nivelul Primăriei Capitale și încă o dată nu este o critică vă zic. Este factual corect ceea ce vă zic și poate fi verificat de către oricine. Bucureștiul n-a fost reformat și ceea ce s-a întâmplat, Bucureștiul a slăbit ca și capacitate administrativă”, a mai explicat Ciprian Ciucu, pentru Digi24.

