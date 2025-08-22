B1 Inregistrari!
Bolojan îl vede pe Ciprian Ciucu drept un candidat „redutabil" pentru Primăria Capitalei. Ciucu vrea o analiză atentă înaintea unei decizii de candidatură

Bolojan îl vede pe Ciprian Ciucu drept un candidat „redutabil” pentru Primăria Capitalei. Ciucu vrea o analiză atentă înaintea unei decizii de candidatură

22 aug. 2025, 13:07
Bolojan îl vede pe Ciprian Ciucu drept un candidat „redutabil” pentru Primăria Capitalei. Ciucu vrea o analiză atentă înaintea unei decizii de candidatură
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat joi seară, la Antena 1, că Ciprian Ciucu reprezintă una dintre cele mai bune variante pentru funcția de primar general al Capitalei.

„Domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti, este într-un top al încrederii între cei care au fost testați. Având în vedere și experiența dânsului personală și rezultatele pe care le obține la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul dintre candidații redutabili”, a subliniat premierul, care este și președintele PNL.

La rândul său, Ciprian Ciucu a confirmat că se află printre primii doi candidați în sondaje în acest moment în București, confirmând că PNL a făcut de curând o cercetare sociologică în Capitală. Totuși, Ciucu a transmis că va aborda cu prudență discuția privind o eventuală candidatură, dorind mai întâi o analiză serioasă și bazată pe date.

„Vreau să fiu mai cumpătat decât au fost alți candidați sau alți pretendenți și să analizăm foarte, foarte bine. Da, în acest moment sunt în top. Sunt în primii doi”, a declarat edilul Sectorului 6 într-o intervenție la Digi24.

Ciucu a subliniat că electoratul PNL din București este compatibil cu cel al USR, dar a amintit și că, în Sectorul 6, el a reușit să atragă voturi inclusiv de la simpatizanții PSD.

În timp ce USR a anunțat deja varianta Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, în PNL crește susținerea pentru Ciprian Ciucu, considerat de mulți liberali drept cel mai potrivit să reprezinte partidul la alegerile locale ce ar putea avea loc în noiembrie.

