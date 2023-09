Claudiu Năsui: Cei din PNL nu și-au dat seama în momentul în care au intrat în jocul acesta trădător al președintelui Iohannis că îi va duce drept în gard (VIDEO)

PNL este partidul care face absolut orice i-a spus președintele Klaus Iohannis, a declarat deputatul USR Claudiu Năsui, marți, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Claudiu Năsui (USR), pe B1 TV: PNL, un partid faimos tocmai pentru trădări

Întrebat despre cazul Bode și lista de miniștri PNL, deputatul USR a afirmat: „Până la urmă, asta este PNL acum, este partidul care face absolut orice i-a spus Președintele și exact asta este și situația în care i-a adus electoral, adică toate stenogramele, toate lucrurile acestea pe care le aflăm pe surse sunt arhicorecte”.

„Păcat că nu și-au dat seama în momentul în care au intrat în jocul acesta trădător al președintelui Iohannis că îi va duce drept în gard, dar până la urmă problema noastră nu este PNL și ce se întâmplă cu acest partid, care e faimos tocmai pentru că nu se ține de cuvânt, tocmai pentru trădări și tocmai pentru lucruri de genul acesta, ci ce se întâmplă cu România, nu-i așa?”, a adăugat Claudiu Năsui.

„Cel mai important lucru pe care ar trebui să îl gestionăm acum este problema aceasta a deficitului și a salariilor foarte mici din România. Vă spuneam înainte de pauză faptul că domnul Ciolacu vorbește acum, încă o dată, despre impozitarea muncii și de reducerea impozitării muncii, când el este cel care a girat creșterea impozitării muncii, el e cel care a girat toate creșterile acestea de taxe, care au avut loc de la 1 ianuarie, arată ipocrizia imensă cu care începe acest guvern. Aș vreau și eu să îl văd că face măcar un pas în direcția aceea, pentru că deja ar fi un lucru mare”, a continuat el.

„Noi am vorbit despre reducerea taxării muncii de multe ori, prin zero taxe pe salariul minim, adică o reformă totală fiscală, fără speciali, fără categorii speciale, dar cu aceeași facilitate pentru absolut toată lumea, exact ce se face și în restul Europei. Nu reinventăm roata, facem și noi soluțiile care merg peste tot. Din păcate, nu am fost ascultați niciodată. Cel mai grav, pentru noi se prefigurează o perioadă de crize externe. Nu mă refer la ceea ce se întâmplă politic în Statele Unite, ci la ceea ce se întâmplă economic în Statele Unite”, a mai spus deputatul USR.