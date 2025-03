USR nu susține candidatura lui la deoarece partidul a luat o decizie la congresul de anul trecut. Deputatul Claudiu Năsui a făcut o serie de precizări în contextul speculațiilor din ultima vreme.

Claudiu Năsui a explicat că Elena Lasconi rămâne candidatul USR la alegerile prezidențiale, așa cum s-a stabilit la congresul partidului de anul trecut. Conducerea formațiunii, a explicat el, într-o intervenție în emisiunea Talk B1, cu Gabriela Mihai, nu s-a modificat. Astfel, nu se poate vorbi despre un sprijin acordat lui Nicușor Dan.

„Domnul Nicușor Dan nu este candidatul USR. Am avut un congres anul trecut, pentru alegerile care au fost anulate și am desemnat-o pe și atunci avem în continuare același candidat”, a explicat Claudiu Năsui.

Legat de șansele Elenei Lasconi de a mai ajunge în turul al doilea, la scrutinul din 4 mai, deputatul USR a precizat că nu are încredere în sondajele de opinie. El a spus că cercetările sociologice au dat rezultate eronate și legat de alegerile europarlamentare, dar și despre cele prezidențiale de anul trecut. Nici un sondaj din cele apărute pe piață nu-l dădeau pe Călin Georgescu drept un pretendent la turul al doilea.

„Eu nu mai cred în sondaje. Am crezut în sondaje când au fost alegerile parlamentare și s-au dovedit a fi extrem de slabe în a prezice rezultatul. Am mai crezut în ele și în momentul alegerilor prezidențiale, iarăși, nici unul dintre sondaje nu-l dădea pe Călin Georgescu la veun procentaj semnificativ diferit de marja de eroare… Nu aș zice că ar trebui să stăm cu ochii pe sondaje”, a mai spus Claudiu Năsui.

Despre intenția Elenei Lasconi de a se retrage

Claudiu Năsui a mai spus că, pe lângă jocurile politice din această perioadă, este mult mai important să privim cu atenție ce se petrece în jurul nostru și cum ne vor afecta evoluțiile din spațiul ectern. El a făcut referire la deciziile administrației lui Donald Trump, pe care le-a descris drept haotice și contrare interesului statelor occidentale.

„Mai curând ar trebui să stăm cu ochii pe ceea ce se va întâmpla după alegeri și scenariile care se prefigurează pentru România având în vedere că administrația Trump este foarte haotică și a dat niște mesaje extrem de îngrijorătoare. Mă refer aici la mesajele conform cărora în Europa nu mai este democrație, că nu avem aceleași valori, că dacă nu avem aceleași valori, de ce ne-ar apăra. Or, România este o țară care are trupe NATO, are scutul de la Deveselu, are nevoie de prezența americană aici, cel puțin până când își face și Europa o armată sau investiții mai serioase în zona militară. Cred că aceasta este mai relevant în secunda asta decât, până la urmă, un joc de politicieni”, a subliniat Claudiu Năsui.

El a făcut referire și la candidatura lui Nicușor Dan, spunând că este tot un plitician care încearcă să-și joace cărțile pe care le are așa cum crede că este mai bine pentru el.

„L-am auzit și pe Nicușor Dan spunând că nu este politician, că este un candidat al oamenilor. Toți politicienii spun lucrul acesta, căutând voturile. În esență este și el un politician și își joacă cărțile pe care le are, așa cum crede de cuviință”, a mai spus deputatul USR.

Ilie Bolojan, un candidat mai bun

În aceast context, Claudiu Năsui a făcut referire la declarațiile Elenei Lasconi cu privire la o posibilă retragere în favoarea lui Ilie Bolojan. Deputatul susține că este în asentimentul acesteia și spune că actualul președinte interimar ar fi un președinte mult mai bun, apreciat, și cu șanse să-l învingă pe Călin Geogescu.

„N-aș vrea să facă analize și comentarii. Domnul Bolojan, conform sondajelor, dacă ar fi să credem în ele, ar fi un candidat foarte bun. Și nu aș zice doar conform sondajelor, ci și sentimentul este că ar fi fost un candidat foarte bun pentru România putând să-l bată pe Călin Georgescu, în eventualitatea în care ar fi lăsat să candideze”, a mai comentat Claudiu Năsui.