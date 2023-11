Claudiu Năsui, despre noua lege a pensiilor: Va destabiliza complet România, din cauza unui calcul electoral. Guvernul nu a prezentat nicio sursă de finanțare pentru creșterea de la 1 septembrie (VIDEO)

Noua lege a pensiilor va destabiliza complet România, a avertizat deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, marți, la Parlament, în cadrul unor declarații pentru reporterul B1 TV Antoanela Răileanu.

Claudiu Năsui (USR), pe B1 TV, despre noua lege a pensiilor: „Va destabiliza complet România”

Întrebat ce critici aduce USR proiectului aprobat de Guvern și aflat în prezent în Parlament, deputatul USR a explicat: „Principala critică este faptul că va destabiliza complet România – și o destabilizează complet din cauza unui calcul electoral pe care îl face domnul Ciolacu pentru anul viitor. Practic, prima creștere de la 1 ianuarie cu rata inflației este perfect sustenabilă, o să crească cheltuiala aceasta cu pensiile cu inflația și cresc și veniturile statului cu inflația, deci este un lucru absolut sustenabil”.

„Întrebarea e dacă creșterea cu 40% a pensiilor de la 1 septembrie, aceea dacă mai este sustenabilă sau nu, și, ca să vedem dacă e sau nu, ar trebui să vedem sursa de finanțare, or Guvernul nu a prezentat nicio sursă de finanțare, ceea ce ne arată că de fapt sursa de finanțare este buzunarul dumneavoastră, al celor care ne ascultă în momentul acesta, adică taxe și impozite mărite care vor veni invariabil pentru că, altfel, nu are statul cum să dea acești bani. Banii aceștia nu vin din afara țării, vin din țară”, a subliniat Claudiu Năsui.

Întrebat despre declarația liderului PNL, Nicolae Ciucă, cum că banii aduși din combaterea evaziunii ar putea reprezenta o sursă de finanțare, Claudiu Năsui a spus: „Haideți mai întâi să combată frauda pe TVA, să aducă banii aceștia și apoi vom fi de acord să îi dăm pe pensii. Dacă îi aduce, atunci eu sunt de acord să îi dea pe pensii, dar asta este de fapt o himeră, e o minciună”.

„Combaterea evaziunii este bună, dar nu îți aduce niciodată foarte mult în plus. Dacă chiar am vrea să combatem evaziunea, ar trebui să reducem puțin taxele, un lucru pe care statul român nu prea are intenția să îl facă, dimpotrivă, și guvernul Ciucă, și guvernul actual au crescut taxele, deci au sporit evaziunea, au încurajat oamenii să facă evaziune”, a mai declarat fostul ministru.