Claudiu Târziu (AUR): „Statul român a cedat Ungariei terenuri și clădiri, prin decizii judecătorești ilegale”

În timp ce statul român nu este capabil să-și sprijine comunitățile din interiorul granițelor și pe cele din străinătate, guvernul Ungariei face investiții masive în România. În acest context, Claudiu Târziu, copreședinte AUR, a tras semnalul de alarmă.

Potrivit oficialului AUR, statul român este doar spectator, în timp ce Ungaria face investiții masive în țara noastră, în diverse domenii, precum educația, cultura, agricultura și sportul.

„Nu găsesc o vină Ungariei că investește în România, doar că investiția nu e în scop comercial, ci strategic, politic. Vrea sa aibă sub control această parte și acționează în consecință. Nu Ungaria este vinovată, ci statul român că nu acționează, că nu are o politică prin care să îi sprijine pe românii din Cavasna, Harghita și Mureș, unde sunt tratați ca minoritari, dar mai rău ca orice minorități din România.

Am atras atenția asupra acestui lucru în Parlament, în sesizări scrise trimise Guvernului. Fie mi s-a răspuns în doi peri, fie nu mi s-a răspuns. Totul arată că nu avem o preocupare pentru acești români ai noștri, ceea ce este revoltător. Intră în comparație cu modul în care Ungaria are grijă de cetățenii ei, inclusiv de cei din afara granițelor. Nu există nicio intenție din partea guvernului de a lega estul de vestul țării”, a declarat Târziu, pentru Realitatea PLUS.

Clădiri și terenuri cedate maghiarilor, fără acte

De asemenea, Târziu a declarat că statul român a cedat terenuri și clădiri, prin decizii judecătorești ilegale.

„În Transilvania, terenuri și clădiri care nu au aparținut niciodată maghiarilor sau instituțiilor maghiare sau au fost răscumpărate de statul român au fost acum date înapoi unor persoane și instituții fără acte, cu decizii judecătorești ilegale. Toate aceste lucruri afectează statul român”, a mai transmis Târziu.