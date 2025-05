Claudiu Târziu: „AUR va avea probabil multe probleme să intre din nou în Parlament” / Ce spune despre noul său partid – „Acțiunea Conservatoare” (VIDEO)

Europarlamentarul Claudiu Târziu, co-fondator AUR, în urma unui conflict deschis cu George Simion, a anunțat că va lansa la finalul lunii iunie o nouă mișcare politică numită „Acțiunea Conservatoare”. Târziu a declarat, pentru B1 TV, că AUR riscă să rateze intrarea în Parlament la următoarele alegeri dacă va continua pe drumul de acum și a explicat ce fel de oameni își dorește el în

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Pe cine vrea Târziu în „Acțiunea Conservatoare”

„Sper să vină în această nouă formațiune toate forțele sănătoase conservatoare. Conservatoare! Nu populiste, nu stângiste, nu nostalgic-ceaușiste, nu extremiste, nu ultranaționaliste. Conservatoare, adică oamenii care vor să facă politică în egală măsură ținând cont de tradiție și supunându-se normelor și contextului modernității, niște oameni cu un discurs articulat, cu atitudini raționale, care vor să contruiască, nu să dărâme, care vor să unească, nu să dezbine. Astfel de oameni aștept”, a declarat Claudiu Târziu.

Târziu nu vede bine AUR, cu Simion la conducere în continuare

Acesta a mai afirmat că nu e nicio surpriză că George Simion rămâne liderul AUR: „Și-a pregătit acest lucru chiar atunci când m-a făcut pe mine să plec din partid. Eram singurul care-i amenința poziția și singurul care am spus public că, în cazul unui eșec la prezidențiale – la care a insistat să candideze, deși era clar că nu era potrivit – voi cere un congres extraordinar și alegerea unei noi conduceri”.

„Dacă (AUR) va continua pe drumul pe care a pornit acum un an și jumătate, nu-l văd bine, va avea probabil multe probleme să intre din nou în Parlament. Nu are structuri teritoriale, nu are un leadership național adevărat, totul ține de un om, nu are o direcție clară de mers, nu mai are nicio doctrină. E un partid populist de stânga, cu nostalgii ceaușiste. Asta se vede, deși eu știu că în rândurile lor sunt foarte mulți oameni de calitate care, din păcate, nu reușesc să-și impună punctul de vedere. Unii nici nu caută asta, sunt prea cuminți pentru așa ceva”, a mai declarat Claudiu Târziu.

Întrebat dacă speră să-i atragă pe acești oameni în „Acținea Conservatoare”, Târziu a răspuns: „Eu nu trag pe nimeni de mânecă, am ridicat un steag, am spus ce vreau să fac, vor veni cei care vor considera că aceasta e soluția de crearea a unei alternative reale pentru România. Noi îi vom accepta pe cei care chiar corespund valorilor, principiilor și obiectivelor noastre”.