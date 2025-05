Claudiu Târziu, detalii despre noua formațiune politică, menită să înlocuiască AUR: „Va avea ca scop să coaguleze forțele sănătoase conservatoare”

Claudiu Târziu a oferit vineri detalii, într-o intervenție pentru B1 TV, despre noua construcție politică pe care vrea să o inițieze, Alternativa Conservatoare.

Acesta a subliniat că noua formațiune va avea ca scop să coaguleze “forțele sănătoase conservatoare”, fără să fie un partid extremist.

Claudiu Târziu l-a acuzat pe George Simion că a îndepărtat AUR de la valorile și principiile inițiale:

“Este o formațiune politică menită a coagula forțele sănătoase conservatoare. Insist pe această sintagmă: conservatoare, nu extremiste, nu ultranaționaliste, nu de extremă dreapta, nu populiste, nu nostalgic-ceaușiste.

Așa am construit AUR la început și am mers pe acest drum o bună bucată de vreme. Așa am intrat în Parlament prima oară și am și evoluat foarte bine în 2022, când eu am renunțat, presat de colegul meu, la copreședinție, eram la 20%. În 2024 am obținut 18%. Noi puteam să obținem 40% dacă mergeam pe același drum, cu valorile, cu principiile declarate, cu valorile politice”.

Claudiu Târziu a subliniat că sunt multe de schimbat în România, începând cu Constiuția:

“Noi avem nevoie să construim ceva în România, nu să dărâmăm. Sigur că trebuie schimbate multe. Statul nostru este într-o dificultate majoră, are nevoie de reparații capitale, poate începând cu Constituția. Se vede că, începând cu Constituția, nu a fost în stare să apere drepturi și libertăți cetățenești, nu a fost în stare să evite un episod atât de dramatic și de deranjant pentru democrație, așa cum a fost cel privind anularea alegerilor de anul trecut, nu a fost în stare să gestioneze nici mai departe această criză politică atunci creată. În timpul ăsta s-au acumulat foarte multe nemulțumiri, aversiune, în rândurile românilor”.