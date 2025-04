Claudiu Târziu, dezvăluiri neștiute din conflictul cu George Simion: “El e un tip autocrat. A fost învățat să comande și să controleze totul de unul singur”. De când au apărut problemele (VIDEO)

Europarlamentarul Claudiu Târziu a discutat în cadrul emisiunii Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV, despre conflictul cu George Simion.

Claudiu Târziu l-a criticat pe Simion și a subliniat că președintele AUR a fost învățat să comande și să controleze totul de unul singur, ceea ce îl face inadecvat ca lider pentru partid și pentru țară.

De asemenea, Târziu a menționat că nu-l susține pe Simion la prezidențiale și nu consideră că Simion este un bun lider de partid.

„Eu nu cred în aceste sondaje”

Claudiu Târziu a discutat și despre sondajele de opinie, afirmând că acestea sunt adesea folosite pentru manipulare și că nu reflectă întotdeauna realitatea.

“Eu nu cred în aceste sondaje, pe de o parte. Pe de altă parte, și dacă ar fi adevărate, ele reprezintă o fotografie a momentului, care se poate schimba în orice alt moment ulterior. Mai mult decât atât, am văzut cum au fost unii, chiar George Simion și cu domnul Ciolacu erau pe primele locuri în sondajele premergătoare celeilalte ture de alegeri prezidențiale, care au fost anulate și n-au intrat nici pe locul 2, nici pe locul întâi”.

Chestionat dacă el nu crede că Simion s-ar afla pe primul lor, Târziu a răspuns:

“Eu cred că, la acest moment, sondajele încă sunt folosite pentru manipulare și, așa cum am mai spus, și pentru demobilizarea unui tip de electorat și pentru mobilizarea altui tip de electorat”.

Întrebat dacă i-ar îndemna pe români să îl voteze pe George Simion, Claudiu Târziu a răspuns:

“Eu am spus că nu pot să-l susțin și nu-l susțin atâta vreme cât îl contest ca lider de partid. Ar fi fost o chestie de înțeles, nu-l vreau la partid, nu-l consider bun ca lider de partid și îl consider bun ca lider pentru România? Nu. Nu pot să fac lucrul ăsta”.

„El e un tip autocrat pentru că așa a evoluat din societatea civilă”

Chestionat dacă George Simion are apucături dictatoriale, asta ar însemna că pe români i-ar aștepta dictatura, Târziu a spus:

“El e un tip autocrat pentru că așa a evoluat din societatea civilă. A fost învățat să comande și să controleze totul de unul singur. A făcut un efort destul de semnificativ atunci când ne-am asociat noi pentru a face partidul AUR, să accepte să împartă puterea.

Și nu a fost pentru multă vreme, pentru că imediat după ce am intrat în Parlament, s-a pus problema renunțării la copreședinție, așa cum știți, și trecerea la președinția unui singur om. Cred că nu poate funcționa altfel.

Eu nu-i găsesc neapărat o vină, din punctul ăsta de vedere, el își face treaba pe care vrea să și-o facă. Dacă ceilalți acceptă, e treaba lor. Atâta vreme cât eu am putut contrabalansa și chiar cu unele concesii semnificative, pentru că l-am privit întotdeauna ca pe un frate mai mic.

Este o diferență de 14 ani între noi, e o diferență mare de experiență de viață. Eu, la vârsta lui, aveam cu totul și cu totul alte lucruri în spate realizate deja în plan personal. Și după aceea am mai acumulat și altă experiență. Din acest motiv l-am tratat totdeauna cu o oarecare condescendență, cu o oarecare înțelegere chiar ultra protector am fost cu el și am greșit aici, pentru că i-am permis multe și a crezut că i se cuvin lucrurile care s-au întâmplat.

Puteam să pun piciorul în prag, puteam să fiu mai drastic, puteam să-l opresc din anumite manifestări care nu făceau bine, dar, încă o dată: cât am fost copreședinți, am contrabalansat și a fost destul de în regulă colaborarea noastră. După aceea, s-a stricat această colaborare și s-a stricat și echilibrul din partid tot mai mult până în anul electoral, care fiind încărcat cu atâta tensiune, era firesc să șteargă orice fel de maniere, orice fel de diplomație și atunci am intrat în conflict.

Mai ales că eu am decis, de la un moment dat încolo, să mă manifest mai vizibil în plan public, să renunț să stau numai să fac lucrurile care trebuie făcute într-un partid, care sunt foarte importante, care țin de instituțiile interne, care țin de pregătirea cadrelor, de programul de guvernare și așa mai departe, dar care nu sunt vizibile pentru publicul larg.

În momentul în care am apărut mai des în public, atunci au apărut și problemele pentru mine, pentru că, deodată, am fost perceput ca un competitor, ca o amenințare”.