Politică » Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale

Cluj: Consilier local, implicat într-o bătaie la o petrecere din cauza dedicațiilor muzicale

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 16:59
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a izbucnit scandalul
  2. Ce spune poliția

Un consilier local PNL a fost implicat într-o încăierare izbucnită la o petrecere de Crăciun. După bătaie, două persoane, inclusiv un minor rănit, au depus plângeri penale.

Cum a izbucnit scandalul

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 spre 26 decembrie, în localitatea Bologa, comuna clujeană Poieni. La petrecerea de Crăciun, o dispută legată de dedicațiile muzicale a degenerat într-o bătaie în toată regula.

În incident a fost implicat şi un consilier local PNL în comuna Poieni, scrie publicația locală infohuedin.ro.

Dați afară din restaurant, bătăușii au continuat disputa în fața localului, unde a intervenit un grup de tineri, care au vârste cuprinse între 17 şi 24 de ani, tot din Poieni.

Un minor de 17 ani a suferit câteva răni în timp ce încerca să-i despartă pe bătăuşi. Un echipaj medical a ajuns la fața locului pentru a-i oferi îngrijiri.

Ce spune poliția

În dimineaţa zilei de 26 decembrie, în jurul orei 04:30, a fost înregistrat și un apel la 112 cu privire la acest incident.

„Din primele verificări efectuate a rezultat că patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 45 de ani din comuna Poieni, ar fi intrat în discuţii contradictorii, inclusiv cu privire la anumite dedicaţii muzicale, provocând o stare conflictuală, motiv pentru care au fost evacuaţi de către personalul de pază”, a transmis IPJ Cluj.

Două persoane, inclusiv minorul rănit, au depus plângeri penale pentru lovire sau alte violenţe. Poliţiştii s-au autosesizat și ei pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierere.

