Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: „Nu consider oportun să primim vouchere de vacanță și alte sporuri. Noi nu dăm vouchere și nu știu dacă am dat vreodată, pentru că nu ne-am permis” (VIDEO)

, primarul Sectorului 4, a afirmat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că nu consideră oportun să primească și alte sporuri, subliniind că primăria are venituri mici.

El a menționat că primăria Sectorului 4 nu dă vouchere de vacanță și că aceasta este o adaptare la situația financiară actuală.

„Nu consider oportun să primim vouchere de vacanță și alte sporuri”

Băluță a fost întrebat dacă românii ar trebui să rămână fără vouchere de vacanță, având în vedere contextul economic în care ne aflăm.

“Dacă mă întrebați pe mine, nu consider oportun să primim vouchere de vacanță și alte sporuri și reprezint o primărie ale cărei venituri sunt mici. Dacă nu am avea grijă cu anvelopa salarială, care, rețineți, reprezintă sub 20 %, în ceea ce ne privește, din valoarea banilor pe care îi primim lunar de la bugetul consolidat al României.

Deci noi suntem extrem de grijulii”, a explicat primarul.

“Nu dați vouchere de vacanță?”, a fost întrebat Daniel Băluță.

“Nu, nu dăm vouchere de vacanță”, a răspuns edilul.

„Nu știu dacă am dat vreodată, pentru că nu ne-am permis”

Chestionat de cât timp nu le dă, acesta a spus:

“Păi nu știu dacă am dat vreodată, pentru că nu ne-am permis. Facem parte din categoria primăriilor care nu-și permit. Nu sunt mândru de lucrul acesta, să nu mă înțelegeți greșit, nu mi se pare un lucru wow, numai că reprezintă pur și simplu o adaptare la situația pe care o avem. Noi, cei din primărie, lucrăm pentru oameni, astfel încât, cu cât reușim să reducem această anvelopă salarială, cu atât rămân mai mulți bani pentru a genera mai multe investiții pentru comunitate”, a precizat Daniel Băluță.