Daniel Băluță: AUR o să aibă 60%, dacă nu reușim să o scoatem la capăt. Trebuie să arătăm toate lucrurile bune pe care le-am făcut. E normal să fim cât mai corecți cu oamenii (VIDEO)

, prim-vicepreședinte al PSD și primarul Sectorului 4, a făcut declarații referitoare la importanța guvernării și la perspectivele de dezvoltare ale României.

El a subliniat că este esențial ca coaliția de să promoveze creșterea economică a țării și să comunice deschis atât realizările, cât și provocările cu care se confruntă.

Declarațiile le-a făcut în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV.

„De aceea este foarte important să fim la guvernare”

Băluță a fost întrebat la ce nivel de popularitate va ajunge AUR, dacă vor crește taxele.

“Vedeți dumneavoastră, de aceea este foarte important să fim la guvernare, de aceea este important ca toată această coaliție să aibă o modalitate rațională de construcție a guvernului, tocmai pentru că în formula aceasta trebuie să creștem România, chiar dacă anumite cheltuieli trebuiesc ajustate.

N-avem nicio șansă, o să aibă AUR 60 %, dacă nu reușim s-o scoatem la capăt, însă, trebuie să o scoatem la capăt, chiar dacă este greu. Trebuie să arătăm toate lucrurile bune pe care le-am făcut. Trebuie să arătăm orizontul, și plusurile, și minusurile pe care le avem în următoarea guvernare. E normal să fim cât mai corecți cu oamenii.

Cred că aici am greșit destul de mult, că am generat un orizont de așteptare mai mare decât putința pe care am avut-o, iar lucrurile bune pe care le-am făcut de-a lungul timpului, că au fost multe lucruri bune, spitale, autostrăzi… România s-a schimbat enorm, veniturile oamenilor au crescut exponențial în acești ani”, a declarat prim-vicepreședintele PSD.