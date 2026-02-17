B1 Inregistrari!
Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)

Adrian A
17 feb. 2026, 13:42
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Bugetarii ar putea rămâne fără norma de hrană
  2. Ministrul Apărării e împotriva măsurii

Abia s-a închis scandalul cu tăierile din coaliție, că a început altul. Acum se analizează varianta eliminării normei de hrană pentru anumite categorii de angajați. Și e din nou scandal.

Bugetarii ar putea rămâne fără norma de hrană

Totul a început după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, în această dimineață, că liderii coaliției de guvernare discută tăierea normei de hrană atât pentru angajații din instituțiile de forță, cât și pentru civili. Potrivit șefului UDMR, norma de hrană costă statul anual aproximativ 2,5 miliarde de lei, și statul ar putea să economisească acești bani.

„Se va scoate norma de hrană, asta se discută. Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă Armata și Internele, care sunt 800 de milioane. Restul sunt civili.”, a declarat Kelemen Hunor, adăugând că propunerea de tăiere a normei de hrană atât pentru militari, cât și pentru civili a venit de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Apărării e împotriva măsurii

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că nu este de acord cu această măsură.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace.

Dincolo că e plafonată din 2017, întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajați. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante și de a fi pregătiți în caz de război. La MApN sunt zone de unde se pot face reduceri cheltuieli, dar astfel de reduceri nu se pot face din tăierea normei de hrană sau reducerea salariilor sau modul de calcul al pensiilor militare.”, a declarat Radu Miruță.

„Pentru ca armata miliară să funcționeze nu este nevoie doar de militari, pentru că sunt lucruri administrative. Este nevoie de juridic, de financiar. Este o echipă în sine care compune Armata Română.”, a răspuns ministrul Apărării, după ce a fost întrebat dacă și angajații din birouri, nu doar cei din teren ar trebui să primească normă de hrană.

Norma de hrană în sistemul de apărare și ordine publică, polițiști și militari, este de 34 lei pe zi, iar pentru restul bugetarilor, Guvernul a decis ca, din luna ianuarie 2026,  să fie acordată doar celor cu salarii de 6.000 lei net sau mai mici. De asemenea, valoarea este plafonată la suma de 347 de lei pe lună.

