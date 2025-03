Condiția lui Marcel Ciolacu pentru a primi USR-ul la guvernare. „I-am făcut o propunere doamnei Lasconi” (VIDEO)

a fost întrebat vineri, în cadrul unei declarații de presă, la Craiova, dacă USR ar putea intra la guvernare, după alegerile prezidențiale, în condiţiile în care Elena susţine că nu ar dori să intre la guvernare dacă Ciolacu rămâne premier.

„Eu i-am făcut o propunere doamnei Lasconi: să iasă din competiția electorală”

Marcel Ciolacu a declarat că ar putea accepta intrarea USR-ului la guvernare, dar cu condiția ca Lasconi să iasă din competiția electorală pentru funcția de președinte. El a menționat că a făcut o propunere în acest sens și că, în cazul în care USR-ul ar accepta această condiție, el nu ar avea nicio problemă să propună un alt prim-ministru din partea colegilor săi.

„În primul rând, și eu, şi domnul preşedinte intermar, Ilie Bolojan, am invitat USR-ul la guvernare în momentul când am făcut această coaliţie de guvernare.

Când ai o coaliție de guvernare, am și eu părerile mele, cum le aveți și dumneavoastră, le are și domnul Bolojan. Această coaliție de guvernare funcționează prin decizie comună. Vreau să vorbim și cu domnul Kelemen Hunor, trebuie să vorbim și cu grupul minorităților. Mai mult, știu de cerința sau cel puțin declarativă, fiindcă doamna Lasconi a rămas în competiția pentru funcția de președinte și înțeleg declarațiile politice. Dar eu i-am făcut o propunere doamnei Lasconi: să iasă din competiția electorală, să intre la guvernare și nu am nicio problem. În aceste condiții, eu, Marcel Ciolacu, o să mă duc la colegii mei și o să le spun să propună pe altcineva prim-ministru. Deci cred că am fost cât se poate de deschis”, a declarat premierul.