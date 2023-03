Consiliul UE a comis un abuz de putere când a respins aderarea României la Schengen, explică Eugen Tomac: Comisia, Parlamentul și Guvernul nu au dorit să acționeze la CJUE. Eu am acționat

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, a explicat că a fost comis „un abuz de putere” prin decizia luată de Consiliul Justiție și Afaceri Interne din 8 decembrie, când ne-a fost respinsă aderarea la spațiul Schengen, și a explicat că există „argumente foarte puternice” în susținerea acțiunii pe care a inițiat-o la Curtea de Justiție a UE, transmite .

Eugen Tomac (PMP) spune despre Consiliul UE că a comis „un abuz de putere” când a respins aderarea României la Schengen

Eurodeputatul a amintit că a inițiat acțiunea la CJUE în ultima zi în care putea fi contestată decizia JAI din 8 decembrie.

„Consider că s-a produs un abuz de putere prin această decizie prin care practic ni s-a respins accesul în spaţiul Schengen. Comisia, Parlamentul şi Guvernul României, care au calitate de reclamant privilegiat, nu au dorit să formuleze această acţiune, deşi se încalcă principiul cooperării loiale între state, aspect prevăzut în Tratatul Uniunii Europene, se încalcă principiul cooperării loiale între instituţiile europene. Există aşadar argumente foarte puternice pentru a reclama acest conflict juridic”, a declarat liderul PMP.

El a precizat, totodată, că în Consiliul JAI din 8 decembrie „s-a intrat cu o propunere clară” de a primi România, Bulgaria și Croația, însă în cele din urmă a primit undă verde doar Croația.

„Prin urmare nu cred că mai avem un conflict politic, avem un conflict juridic şi, din acest punct de vedere, el trebuia reclamat la CJUE. În ultima zi în care putea fi făcută această contestaţie, eu am acţionat, am calitate de reclamant neprivilegiat, însă mi-am justificat interesul direct, pentru că orice cetăţean european poate contesta orice decizie a instituţiilor europene la CJUE dacă îşi justifică interesul direct. În calitate de deputat în Parlamentul European mi-am justificat acest interes direct pentru că îmi este afectată activitatea şi în mod evident acum, după ce am depus acest recurs, el a fost înregistrat oficial, Curtea mi-a comunicat că dosarul este în regulă”, a adăugat Eugen Tomac.

Oficialul a explicat că, potrivit Tratatului privind funcționarea UE, instituţiile europene sunt obligate să coopereze loial pentru atingerea obiectivelor europene

„În Jurnalul Oficial al UE s-a publicat decizia acceptarea Croaţiei în spaţiul Schengen cu următoarea explicaţie: ‘Întrucât Croaţia îndeplineşte criteriile de aderare la spaţiul Schengen, ea a fost invitată’. Noi şi bulgarii îndeplinim criteriile, însă pentru noi nu s-a creat această unanimitate, prin urmare consider că este un abuz de drept şi el trebuie clarificat în justiţie”, a mai spus Eugen Tomac.