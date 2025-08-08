B1 Inregistrari!
Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările

Elena Boruz
08 aug. 2025, 12:58
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat pe pagina de Facebook că se fac controale la metrou. Acțiunea este realizată cu sprijinul Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR) și Inspectoratului Teritorial de Muncă București.

Potrivit declarațiilor acestuia, verificările vizează asigurarea siguranței călătorilor cu acest mijloc de transport. De asemenea, echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind: întreținerea și repararea vehiculelor feroviare, respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului, dar și gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Ce a transmis Ciprian Șerban

Ministrul Transporturilor a spus, de asemenea, că nu va trece cu vederea, în cazul în care va descoperi nereguli.

„Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului”, a transmis Ciprian Șerban pe pagina de Facebook.

Ciprian Șerban: „Siguranță, responsabilitate, respect pentru călători – acestea sunt standardele pe care le urmărim zi de zi”

Ciprian Șerban a asigurat cetățenii că va reveni cu detalii, după ce controalele se vor finaliza.

„După finalizarea verificărilor și analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispozițiilor legale, vom face publice toate concluziile care se încadrează în categoria informațiilor de interes public.
Siguranță, responsabilitate, respect pentru călători – acestea sunt standardele pe care le urmărim zi de zi”, se mai arată în postarea lui Șerban.
