Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările

Ministrul Transporturilor, , a anunțat pe pagina de Facebook că se fac Acțiunea este realizată cu sprijinul Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR) și Inspectoratului Teritorial de Muncă București.

Potrivit declarațiilor acestuia, verificările vizează asigurarea siguranței călătorilor cu acest mijloc de transport. De asemenea, echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind: întreținerea și repararea vehiculelor feroviare, respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului, dar și gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Ce a transmis Ciprian Șerban

Ciprian Șerban: „Siguranță, responsabilitate, respect pentru călători – acestea sunt standardele pe care le urmărim zi de zi”

Ministrul Transporturilor a spus, de asemenea, că nu va trece cu vederea, în cazul în care va descoperi nereguli.

„Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului”, a transmis Ciprian Șerban

Ciprian Șerban a asigurat cetățenii că va reveni cu detalii, după ce controalele se vor finaliza.

„După finalizarea verificărilor și analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispozițiilor legale, vom face publice toate concluziile care se încadrează în categoria informațiilor de interes public.