Controale la metrou! Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a făcut anunțul! Cine efectuează verificările

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat pe pagina de Facebook că se fac controale la metrou. Acțiunea este realizată cu sprijinul Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR) și Inspectoratului Teritorial de Muncă București.
Potrivit declarațiilor acestuia, verificările vizează asigurarea siguranței călătorilor cu acest mijloc de transport. De asemenea, echipele mixte verifică, direct pe teren, modul în care sunt respectate normele și cerințele legale privind: întreținerea și repararea vehiculelor feroviare, respectarea regulilor de muncă și instruirea profesională a personalului, dar și gestionarea incidentelor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.
Ministrul Transporturilor a spus, de asemenea, că nu va trece cu vederea, în cazul în care va descoperi nereguli.
„Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid și eficient, ci și sigur. Această acțiune comună cu ITM București arată că avem toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol siguranța călătorilor și a personalului”, a transmis Ciprian Șerban pe pagina de Facebook.
Ciprian Șerban a asigurat cetățenii că va reveni cu detalii, după ce controalele se vor finaliza.