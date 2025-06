Corina Ene (PSD): Noi am spus de impozitarea progresivă, ca să-i protejăm pe cei cu venituri mici și medii, căci creșterea TVA îi va afecta mai ales pe cei cu venituri mici (VIDEO)

Deputata PSD Corina Ene a declarat joi, pentru B1 TV, că social-democrații nu vor să crească taxele și cu atât mai mult nu vor să fie afectați românii cu venituri mici și, tocmai de aceea, au propus mai multe alte măsuri pentru a se acoperi deficitul bugetar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Corina Ene, despre măsurile pentru acoperirea deficitului

„PSD de la început creșterea taxelor și a TVA și am spus alternativă, dacă nu se poate, ajungem la tăieri de cheltuieli, la reduceri, comasări de instituții, la analize unde nu-s performante, apoi combaterea evaziunii, la încasarea TVA, la taxarea inversă eventual, la renunțarea la facilitățile fiscale, c-am înțeles că la cluburi și baruri au mai rămas. Am mai eliminat la începutul anului facilitățile la IT.

După ce luăm toate aceste măsuri, dacă totuși nu e suficient să scădem acest deficit și să ne încadrăm în ce ne-am angajat în fața Comisiei Europene, atunci să ajungem la creșteri de taxe, dar să fie ultima măsură.

Atunci am spus de , să taxăm veniturile mari și foarte mari, acolo am vedea soluția să-i protejăm pe cei cu venituri mici și medii, căci creșterea TVA îi va afecta pe toți, ”, a explicat Corina Ene, pentru B1 TV.