Craiova a rămas fără căldură din cauza unei avarii la ambele grupuri energetice. Lia Olguța Vasilescu (PSD), primărița orașului, spune că Electrocentrale Craiova are probleme serioase de funcționare și se fac eforturi pentru a se putea trece de iarna aceasta. Electrocentrale Craiova, aflată în subordinea Ministerului Energiei, a intrat anul trecut în insolvență. Aceasta produce agentul termic pentru municipiu și agentul termic primar pentru firma Ford Otosan.

Lia Olguța Vasilescu, despre situația de la Electrocentrale Craiova

„Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparații. (…) Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât și de funcționare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta, iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producție, pentru care a făcut deja toate demersurile legale necesare, fiindcă acolo unde Guvernul nu e interesat de propriile societăți, trebuia să găsim noi altă soluție”, a transmis, Lia Olguța Vasilescu.

Primărița l-a a atacat apoi pe premierul Ilie Bolojan (PNL): „Ministrul Energiei a solicitat prin memorandum, în vara anului 2025, un ajutor de 350 milioane lei, ca să se plătească din datoriile societății, datorii făcute tot la stat, pentru certificatele de CO2, și ca să se poată face reparațiile necesare iernii. Doar că premierul Bolojan s-a opus alocării acestei sume. De ce? Întrebați-l! Astfel că nu s-au putut face reparații capitale la cele două grupuri energetice. De la începutul iernii, cade câte un grup și intră în reparații, atât cât se poate, efectuate cu angajații proprii, iar producția trece pe celălalt grup. Care rezistă o zi sau două și după ce cade și el, se trece pe celălalt reparat. Iarna aceasta au fost două situații când s-au stricat ambele și s-a întrerupt o perioadă mai lungă de câteva ore”.

Olguța Vasilescu: Dacă vă întrebați ce face primăria…

Lia Olguța Vasilescu a explicat apoi ce a făcut Primăria Craiova în această criză:

„Dacă vă întrebați ce face primăria… În primul rând, vrea să nu mai fie Craiova captivă la o societate care e în insolvență. Motiv pentru care a achiziționat un teren în spatele Electrocentrale ca să se poată folosi de utilitățile din curtea acesteia, face un PUZ ca să poată construi o nouă centrală, a depus toată documentația necesară la TransElectrica pentru ATR ca să poată produce energie și așteaptă avizul, a întocmit documentația pentru licitație, care ar fi fost urcată până acum în SICAP, dacă ANAP nu ar fi selectat procedura pentru verificări.

Că așa e în România! Când ai o situație de urgență, mai vine o instituție să pună frână! Cert este că anul acesta, iarna aceasta, suntem în continuare nevoiți să lucrăm cu Electrocentrale Craiova și să ne rugăm să reziste măcar un grup din cele două. Toți politicienii pe care îi vedeți că înjură Primăria zilele astea știu că Primăria nu e responsabilă și sunt aceiași care au votat împotriva achiziției de teren și a tuturor pașilor pe care i-am făcut în Consiliul Local ca să dezvoltăm o nouă capacitate de producție”, a explicat primărița, pe Facebook.