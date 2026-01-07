Taxele plătite de români sunt mai mari decât decât în Germania, deși veniturile în România sunt mult mai mici. Dezvăluirea a fost făcută de profesorul universitar Bogdan Glăvan

Profesorul universitar a prezentat situația comparativă a taxelor plătite în România și în Germania pentru autoturisme. Într-o postare pe Facebook, acesta acuză indolența, nesimțirea și aroganța guvernanților care nu țin cont de situația reală a românilor. În opinia sa, aceste taxele plătite de români sunt parte a unei acțiuni de opresiune, constantă care are drept consecință amplificarea mișcărilor de tip extremist.

„Cum este posibil ca în România să fie biruri mai mari decât în Germania? Răspunsul este unul singur. Indiferența. Indolența. Nesimțirea. Aroganța. În acest context este chiar stupid să se întrebe cineva de ce cresc extremismul și demagogia în România. Sursa creșterii lor este chiar opresiunea sistematică la care este supus omul cinstit, omul simplu”, concluzionează economistul în postarea sa. De altfel, Bogdan Glăvan nu este singurul care acuză opresiunea guvernului Bolojan împotriva românilor de rând, puși să suporte recuperarea deficitului bugetar. În urmă cu câteva zile, un alt specialist în economie, Adrian Codârlașu, dezvăluia că un român lucrează opt luni pe an ca să-și achite . Ceea ce, logic, indică un stat care își exploatează proprii cetățeni. Și deputatul USR Claudiu Năsui a tras un semnal de alarmă în legătură cu acest subiect. El a arătat că banii pe care Bolojan îi scoate din buzunarele cetățenilor tot mai sărăciți, sub formă de taxe și impozite, sunt redistribuiți către rețelele clientelare ale partidelor din coaliția de guvernare. Dezvăluirile profesorului Bogdan Glăvan Într-o postare pe Facebook, profesorul universitar Bogdan Glăvan a prezentat, comparativ, taxele plătite de români cu cele din Germania. Analiza vizează, impozitele pe autovehiculele de același tip. În mesajul postat, intitulat „Alertă de în România”, profesorul universitar arată că „statul român impune taxe pe proprietate în termeni nominali(!) mai mari decât Germania. „Mai detaliat, pentru mașinile cu motoare de 2500 cmc și mai mari, statul român prelevă o sumă care care este egală sau mai mare cu impozitul stabilit în Germania, o țară unde veniturile populației sunt mai mari. Iatâ câteva exemple: BMW 530d 3000 cmc din 2018: în Germania impozitul este 379 euro, în România este 444 euro;

Mazda CX-5 2500 cmc din 2019: în Germania impozitul este 198 euro, iar în România tot 198 euro;

Ford Kuga 2500 cmc hibrid din 2025: în Germania impozitul este 134 euro, în România 194 euro;

Toyota RAV4 2500 cmc hibrid din 2025: în Germania impozitul este 127 euro, în România 194 euro;

Toyota RAV4 PHEV din 2025: în Germania impozitul este 44 euro, în România 135 euro. Deci, pentru mașini de clasă medie, atât de medie încât vorbim despre unele din cele mai populare mașini din lume, statul român îți percepe mai mult decât Germania”, arată economistul. Anomalii semnalate la taxele plătite de români În postarea sa, Bogdan Glăvan dă exemplu de anomalii pe care le-a observat în formula de calcul pentru stabilirea impozitelor auto. El compară aceste anomalii, sesizate la taxele plătite de români cu pensiile speciale. „Așa cum există pensii speciale, în România există și impozite speciale. Posesorii de mașini franțuzești, de exemplu, Renault, Citroen, Peugeot, sunt «privilegiați», fără ca mașinile lor să fie mai mici, mai nepoluante sau măcar mai ieftine decât altele similare. De exemplu, știți care este impozitul pentru un Renault Rafale 4×4 PHEV, 300 cp, al cărui preț oficial pleacă de la 54000 euro? 68 de lei. În schimb, pentru o Toyota RAV 4 PHEV, tot 4×4, de putere similară dar, totuși o mașină mai mică și ceva mai ieftină, plătești impozit 700 lei, adică de 10 ori mai mult. Motivul «tehnic» este acela că Renault funcționează cu un motor termic foarte mic de 1200 cmc”, a explicat Bogdan Glăvan.

Ilie Bolojan acuzat că finanțează clientela politică

Mesajul profesorului universitar Bogdan Glăvan a fost distribuit și de deputatul USR Claudiu Năsui. Acesta a adăugat un comentariu în care arată că banii strânși din taxele plătite de români sunt redirecționați de Ilie Bolojan și său, către rețelele clientelare. El face referire la alocările financiare prin controversatele programe guvernamentale de tip PNDL – Anghel Saligny.

„Cum este posibil ca în România să fie biruri mai mari decât în Germania? E posibil pentru că guvernul Bolojan a mai dat câteva miliarde la firme de partid prin PNDL/Anghel Saligny și la câteva mari corporații prin scheme de ajutor de stat. Scăderile de cheltuieli n-au fost semnificative decât la educație. Banii pe care statul ni-i ia prin taxe mai mari și prețuri mai mari au ajuns în acele creșteri de cheltuie”, a arătat Claudiu Năsui.

Înainte de Crăciun, Ilie Bolojan a făcut un cadou primarilor, din fondul de rezervă bugetară. El a a alocat suma de 2,4 miliarde de lei către Ministerul Dezvoltării, pentru decontarea facturilor depuse pe . Acest lucru va contribui la creșterea deficitului bugetar pe care guvernul caută să-l recupereze, exclusiv, de pe spatele românilor. Bugetul pe 2025 alocat programului Anghel Saligny a fost epuizat încă din august.

„De ce credeți că Guvernul Bolojan, la rectificare a dat încă 2,5 miliarde de lei, în plus, la Ministerul Dezvoltării? De acolo sunt alocați banii prin PNDL și prin Anghel Saligny. Pentru că acolo sunt firmele de partid. De la acestea nu au tăiat nici un ban, dimpotrivă le-a alocat bani suplimentari pe motiv că «au facturat». Ce dacă s-a facturat? Dacă nu mai sunt bani, nu sunt bani. Așa puteau să factureze și luna de pe cer. Ce făceam acum? majoram TVA la 30% pentru că s-a facturat? Evident că nu”, a declarat Năsui, într-o intervenție la B1TV.

