Președintele Nicușor Dan a rămas blocat la Paris din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au împiedicat decolarea avionului Spartan cu care se deplasa. Această situație a stârnit reacții în spațiul public, inclusiv din partea fostului ministru al Apărării și deputat PSD, Mihai Fifor.

Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. Ce spune Mihai Fifor despre folosirea avionului militar Spartan

Într-o postare pe , Mihai Fifor critică dur alegerea avionului Spartan pentru transportul șefului statului la reuniunea Coaliției voluntarilor pentru Ucraina. El susține că acest aparat „nu este pregătit pentru astfel de misiuni și nu are ce căuta, în mod curent, în logistica deplasărilor unui șef de stat”.

„Este de neînțeles pentru mine insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii. Pentru că este absolut ridicol ca să fie blocat la Paris pentru că o aeronavă Spartan a MApN nu poate decola din cauza condițiilor meteo.”, a scris Fifor într-o postare pe Facebook.

Este justificabilă această situație?

Deputatul PSD vede această întâmplare nu ca pe un simplu incident, ci ca pe un „eșec de organizare care nu are nicio scuză într-o țară membră a Uniunea Europeană și a NATO.”

El condamnă alegerea „improvizației devenite rutină” de a folosi un avion militar de transport tactic pentru transportul prezidențial:

„Nu vorbim despre un incident exotic, ci despre un eșec de organizare care nu are nicio scuză într-o țară membră a Uniunea Europeană și a NATO.

Insistența de a transporta șeful statului cu un avion militar de transport tactic este o aiureală instituționalizată. Spartanul nu este avion prezidențial, nu este pregătit pentru astfel de misiuni și nu are ce căuta, în mod curent, în logistica deplasărilor unui șef de stat. Nu e vorba de confort – e vorba de funcționalitate, siguranță și seriozitate.”, a mai adăugat Fifor.

Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. Ce alternative propune Mihai Fifor

Fifor consideră că în lipsa acestei „improvizații”, statul român ar fi trebuit să asigure o soluție simplă și eficientă pentru întoarcerea președintelui acasă, chiar și cu un zbor comercial:

„Mai grav este că, în lipsa acestei improvizații devenite rutină, statul român pare incapabil să reacționeze elementar. Președintele putea fi adus acasă fără niciun fel de spectacol, în cel mai rău caz, cu un zbor de linie, discret, rapid, eficient. Nu îl ‘fura’ nimeni. Asta fac statele normale. Asta fac statele care înțeleg că demnitatea funcției prezidențiale nu este negociabilă și nu se joacă la capitolul imagine.”, a mai scris fostul ministru.

Care este impactul acestei situații asupra imaginii României

Deputatul PSD atrage atenția că această „obsesie pentru economii prost înțelese” afectează grav respectul extern și imaginea României:

„Această poză forțată de modestie, această obsesie pentru ‘economii’ prost înțelese, nu produce respect extern. Produce exact contrariul. În situații-limită, nu arată responsabilitate, ci precaritate. Nu arată seriozitate, ci lipsă de plan B. Nu arată modestie, ci un stat care se autosabotează în planul reprezentării externe și acceptă să se pună singur într-o postură penibilă.”, a mai precizat Fifor.

Mihai Fifor concluzionează dur:

„Faptul că o asemenea situație ajunge publică și este justificată prin explicații jenante despre vreme și constrângeri tehnice este, în sine, un eșec instituțional major. Un stat funcțional, civilizat și matur nu explică. Rezolvă. Rapid, tăcut, eficient. Așa ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș. Iar în politica internațională, așa cum te prezinți, așa ești tratat.”.