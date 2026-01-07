B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
07 ian. 2026, 12:47
Preşedintele Nicuşor Dan. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Nicușor Dan înființează un departament împotriva știrilor false
  2. Românii, victime ale campaniilor de manipulare

Nicușor Dan intenționează să înființeze un departament special dedicat combaterii știrilor false, a dezinformărilor și manipulărilor. Această structură va funcționa sub coordonarea sa și va încerca să reducă un fenomen scăpat de sub control.

Nicușor Dan înființează un departament împotriva știrilor false

Președintele Nicușor Dan va înființa, la Palatul Cotroceni, un departament special care se va ocupa de combaterea dezinformării și a fake-news. Această structură va funcționa sub coordonarea sa directă și are drept obiectiv reducerea unui fenomen care a scăpat de sub control.

Potrivit unor surse oficiale citate de G4Media, decizia vine în contextul lipsei de reacție a instituțiilor statului de a limita răspândirea masivă a informațiilor false. Sunt vizate, cu precădere dezinformările și manipulările de pe rețelele sociale. Pe aceste platforme, mesajele  manipulatorii ajung rapid la milioane de utilizatori.

Potrivit sursei citate, noul departament va reuni reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu. Scopul urmărit va fi de a crea un mecanism coerent de reacție și coordonare. Momentan nu se știe dacă această structură va fi coordonată de un consilier prezidențial nou sau de unul dintre membrii actuali ai echipei prezidențiale. Sursele indică faptul că președintele dorește o implicare directă și constantă.

Inițiativa apare într-un moment în care responsabilitatea sancționării platformelor online este împărțită între statele membre și Uniunea Europeană.  Legislația comunitară nu prevede mecanisme eficiente de combatere a informațiilor false și manipulării. Astfel, s-a constatat o reacție întârziată în fața campaniilor de manipulare.

Românii, victime ale campaniilor de manipulare

Departamentul pe care intenționează să-l înființeze Nicușor Dan vine și ca reacție la manipulăriile care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Un exemplu, în acest sens, este investigația deschisă de Comisia Europeană în decembrie 2024 împotriva TikTok. Oficialii de la Bruxelles au vizat rolul pe care platforma din China l-a jucat în manipularea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.

De altfel, departamentul propus de președinte nu este singura inițiativă. Un grup de lucru ce urma să monitorizeze și să gestioneze campaniile de dezinformare a fost înființat după anularea alegerilor. Rezultatele acestui demers au fost însă limitate.

De altfel, multe din acțiunile de dezinformare și manipulare au în spate chiar partidele politice. În ultimii ani, românii au fost bombardați cu sondaje manipulatoare menite să le schimbe comportamentul electoral, campanii de dezinformare lansate chiar de la nivel guvernamental prin care ascund situația reală.

Asa se explică și atitudinea tolerantă a autorităților române față de fenomenul fake-news. Mai multe rapoarte realizate de organizații nonguvernamentale și think-tank-uri au arătat că reacția statului la dezinformările sistemice propagate de televiziuni sau anumite site-uri este slabă și lipsită de consecvență.

