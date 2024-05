Crima din Crângași, „muniție electorală”? Nelu Tătaru: Cred că este o problemă care nu știu dacă ar fi neapărat de campanie, cât mai mult o problemă socială, care nu-i numai în București, o putem întâlni peste tot (VIDEO)

Deputatul PNL, , a comentat în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, subiectul referitor la , care a avut loc în urmă cu doar două zile.

„Nu știu dacă putem să o folosim electoral”

Nelu Tătaru a fost întrebat dacă e posibil ca acest subiect să fie introdus ca temă de administrație, să devină „muniție electorală”.

“Un incident nefericit, soldat cu un deces, un climat de nesiguranță care poate fi speculat, căutând niște cauze sau vinovați. Cred că în condițiile în care vrem să discutăm un asemenea caz, ar trebui să vedem dacă într-adevăr putea cineva, în 20 de minute, să intervină. Aici am avut și opinie publică, am avut și organele de ordine, care n-au intervenit. Cred că este o problemă care nu știu dacă ar fi neapărat de campanie, cât mai mult o problemă socială, care nu-i numai în București, o putem întâlni peste tot și ar trebui de discutat. Cred că fiecare dintre noi am tresărit sau am interpretat în unele feluri.

Nu știu dacă putem să o folosim electoral. Din punctul meu de vedere, da, sunt climate de siguranță, sunt intervenții tardive ale organelor de ordine, sunt intervenții tardive sau neintervenții ale opiniei publice, cred că aici va trebui să o discutăm”.