Crin Antonescu: E o stare de neliniște. Rezultatul alegerilor din mai poate să ducă România în scenariul Yalta 2

, candidatul coaliției PNL-PSD-UDMR la alegerile prezidențiale, a declarat că rezultatul alegerilor din poate să ducă România în scenariul Yalta 2.

„E o stare de neliniște”

„E o stare de neliniște. Cred că vehicularea acestui termen Yalta 2 este deocamdată nejustificată și cred că România, cu tot ce are ea ca resurse, trebuie să fie atentă, mobilizată pentru a împiedica așa ceva. Eu nu cred. Deocamdată nu am elemente să cred că vorbim de Yalta 2. Am însă motive să cred că ceea ce se va întâmpla la alegerile noastre prezidențiale, și nu o spun pentru că sunt într-o precampanie, că rezultatul acestor alegeri care vor avea loc în mai poate să ducă România într-un risc de consecințe tip Yalta 2. Cu alte cuvinte, nu cred că Trump și Putin împart acum lumea și spun: România e la tine sau rămâne la mine”, a spus Crin Antonescu la .

„Eu știu foarte bine ce ar însemna Yalta 2”

„(…) Eu știu foarte bine ce ar însemna Yalta 2, dar acum vorbim strict despre România. Eu nu cred că asta se va întâmpla, dar în momentul în care de exemplu, în România, va fi ales un anumit președinte s-ar putea ca asta să însemne sau să fie un semnal pentru foarte mulți dintre aliații noștri și, în primul rând, pentru Rusia, că se poate ca România să alunece, să intre în sfera de influență a Rusiei într-un fel sau altul, chiar rămânând formal în cadrul NATO sau al UE.”, a mai adăugat candidatul la prezidențiale.