Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa Elenei Lasconi: „A aruncat o flegmă colectată din haznaua internetului”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat critici dure la adresa Elenei Lasconi, după ce președinta USR a publicat fotografiile în care apar Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

„Am scris că o votez pe E. Lasconi pentru că avea cele mai mari șanse să-l depășească pe G. Simion (ceea ce s-a și întâmplat), și am votat-o în primul tur al alegerilor din noiembrie. Am scris că o votez și o votam și în turul doi. Am făcut-o în disperare de cauză, ca atâția alții dintre cei 1,7 milioane care au pus ștampila pe ea, deși o consideram o tută cu tupeu.”, scrie Cristian Tudor Popecu pe Facebook.

CTP consideră că gestul Elenei Lasconi depăsește „tupeul” și o plasează pe Lasconi în sfera „ticăloșiei.”

„Acum aș spune «doar» o tută cu tupeu. Pentru că demonstrează că e mai mult decât atât. E o tută ticăloasă cu tupeu. Lasconi a înnodat un elastic de crucioiul pe care îl poartă la gât, și, cu praștia astfel obținută, a aruncat asupra contracandidaților ei o flegmă colectată din haznaua internetului. Femeia lui Dumnezeu, ce mama dracului”, mai spune CTP.

Cristian Tudor Popscu a explicat faptul că publicarea pozelor ar putea să-i victimizeze pe Victor Ponta și pe Nicușor Dan și să le aducă voturi.

„Prostia nu e un păcat. Mârșăvia, da. Acum, unii ar putea s-o bănuiască pe Lasconi de o înțelegere cu Ponta și Dan – neavând nicio șansă pentru turul doi, să-i facă pe aceștia victime, aducătoare de voturi, în fața „atacului” ei, pe cât de murdar, pe atât de cretin”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.

Elena Lasconi, candidata USR al alegerile prezidențiale, a publicat joi seara, pe pagina de Facebook, mai multe poze în care apar Nicușor Dan și Victor Ponta, candidați la alegerile prezidențiale, dar și generalul Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații (SRI).