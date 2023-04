Cristian Tudor Popescu, despre umilirea lui Bode de către omologul austriac: „Dacă există un motiv pentru care România nu trebuie să fie primită în Schengen este că are un asemenea ministru de Interne” (VIDEO)

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat dur vizita ministrului austriac de Interne, Gerhard Karner, într-o intervenție pentru emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu si Răzvan Zamfir.

Cristian Tudor Popescu a precizat că ministrul austriac de Interne s-a comportat de parcă a venit în inspecție la niște „suboameni”, pentru a obține capital electoral în Austria. Acesta a precizat că Lucian Bode spera că omologul său austriac va avea o atitudine neutră, însă Karner „i-a trântit mucii în fasole, așa cum avea interesul, iar domnul Bode i-a înghițit, așa cum este obișnuit să o facă la PNL”:

„În ce îl privește pe acest domn Karner, a avut foarte mult sens ce a făcut să vină încoace. El a fost invitat aici, în România, nu ministrul român de Interne Bode a fost invitat la Viena. Dacă ar fi fost așa atunci nu putea să își joace rolul domnul Karner pe care și l-a jucat la București. Dacă era la Viena nu poți să chemi pe cineva și după aceea să îi spui Gutu–te–n tag! Dar aici la București, domnul Karner, pentru electoratul său de dreaptă conservatoare și extremă din Austria, a jucat ce avea să joace, s-a comportat ca un Gauleiter venit să viziteze o provincie, venit să inspecteze. Ați spus că a descins aici, nu, a venit în inspecție. Gauleiter-ul Karner a venit într-o provincie populată cu untermensch, cu suboameni.

Asta a fost alegerea domnului Karner de comportament, așa a crezul el de cuviință să se comporte. Ar fi putut să nu o facă. Putea și probabil că omologul său Bode pe asta a mizat în ceea ce privește subiectul principal privind admiterea României în Schengen, nu am mandat din partea Guvernului, îmi pare rău dar nu pot să vă dau o dată în acest moment, dar muncim împreună ca România să intre în Schengen cât mai repede cu putință atunci când se vor îndeplini condițiile. Or Karner a spus că sunteți departe de Schengen, asta e esența atitudinii, ceea ce ar fi putut să nu o facă să nu ne trateze ca pe suboameni. Asta a făcut-o pentru a-și satisface propriul electorat din Austria

Din partea domnului Bode, a sperat măcar într-o atitudine neutră a domnului Karner ca după aceea să iasă și să spună, iată cum dezghețăm relațiile cu Austria, este începutul unei frumoase prietenii și aproape că am și intrat în Schengen. I-a trântit mucii în fasole domnul Karner, așa cum avea interesul, iar domnul Bode i-a înghițit, așa cum este obișnuit să o facă la PNL”, a spus Cristian Tudor Popescu.

În ceea ce privește faptul că Lucian Bode a fost umilit de omologul austriac chiar la București, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a precizat că dacă există un motiv pentru care România, în acest moment nu trebuie să fie primită în Schengen, motivul este că are un asemenea ministru de Interne:

„Vă imaginați că domnul acesta, Bode, are vreo tresărire în legătură cu statutul său, cu imaginea sa, în ochii oamenilor, cu prestigiul său, are vreo tresărire după ce este un hoțoman în Guvernul României care își folosește toate mijloacele posibile, se agață cu ghearele, cu dinții în justiție, își folosește funcția ca să discrediteze Universitatea Babeș-Bolyai pentru a scăpa de acest verdict de plagiat pe care l-a primit. Dacă există un motiv pentru care România, în acest moment nu trebuie să fie primită în Schengen, motivul este că are un asemenea ministru de Interne, care este un hoț”.