Cseke Attila: Absorbția fondurilor europene rămâne în continuare cea mai mare provocare

Ministrul Cseke Attila a afirmat, marți, că absorbția fondurilor europene reprezintă în continuare principala provocare, iar dezvoltarea regională, armonizarea teritorială și investițiile privind echilibrul social și economic rămân priorități ale Ministerului Dezvoltării, transmite Agerpres.

Absorbția fondurilor europene rămâne în continuare cea mai mare provocare, spune Cseke Attila

„Cea mai mare provocare rămâne, în continuare, absorbţia fondurilor europene. Programul Operaţional Regional pe 2022 are ţintă de absorbţie de 1,25 de miliarde de euro, cu 300 de milioane de euro mai mult decât în 2021, şi această ţintă trebuie categoric atinsă, iar pe anul 2023 ţinta de absorbţie este aproape dublă faţă de 2022, şi anume de 2,19 miliarde de euro. Cu aceste ţinte de absorbţie vom ajunge la sută la sută absorbţie pe Programul Operaţional Regional şi ne propunem acest deziderat care este important pentru a putea dezvolta comunităţile locale şi România”, a declarat ministrul Dezvoltării, într-o conferință în care a prezentat un bilanț al activității din 2021.

Potrivit oficialului, alte două provocări se referă la punerea în aplicare a PNRR, a reformelor și a investițiilor, respectiv la implementarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, plan de 50 de miliarde lei care va asigura infrastructura de bază – apă-canalizare, drumuri, racordare la rețelele de gaz – și în care au fost depuse 7.545 de proiecte, în valoare totală de 137,5 miliarde de lei.

„Provocarea principală pentru Ministerul Dezvoltării şi pentru ministrul Dezvoltării, în anul 2021, a fost absorbţia fondurilor europene, un subiect despre care am discutat mai puţin, dar pentru care am muncit mai mult, pentru că suntem autoritate de management pe Programul Operaţional Regional şi în care ţinta de absorbţie pe 2021 a fost de 950 milioane euro – aceasta este suma pe care trebuia să o atingem pentru a nu avea dezangajare din partea Comisiei Europene. Am închis anul 2021 cu o absorbţie de 1,02 miliarde de euro, adică am depăşit ţinta de absorbţie cu 52 de milioane de euro, şi astfel programul merge înainte. La toate celelalte programe de finanţare europeană, care sunt cu finanţări mai mici (…) ţintele de absorbţie au fost atinse de către Autoritatea de management care funcţionează în cadrul MDLPA. (…) Aici sunt practic acele programe de investiţii care zilnic se transformă în ceva”, a adăugat Cseke Attila.