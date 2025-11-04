B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Reacția lui CTP, după ce Călin Georgescu a spus că “lupii nu se vând pentru un os mai mare”: “El este Dumnezeilă. Dorește acum să îngemăneze lupul dacic cu Dumnezeu” (VIDEO)

Reacția lui CTP, după ce Călin Georgescu a spus că “lupii nu se vând pentru un os mai mare”: “El este Dumnezeilă. Dorește acum să îngemăneze lupul dacic cu Dumnezeu” (VIDEO)

Ana Maria
04 nov. 2025, 21:31
Reacția lui CTP, după ce Călin Georgescu a spus că “lupii nu se vând pentru un os mai mare”: “El este Dumnezeilă. Dorește acum să îngemăneze lupul dacic cu Dumnezeu” (VIDEO)
Sursa Foto. Captură Video
Cuprins
  1. Ce spune Cristian Tudor Popescu despre declarațiile controversate ale lui Călin Georgescu
  2. De ce a criticat CTP o metaforă folosită de Călin Georgescu

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac la B1 TV, declarațiile controversate ale lui Călin Georgescu legate de alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre declarațiile controversate ale lui Călin Georgescu

CTP a subliniat că Georgescu rămâne „consecvent în statutul său de Dumnezeilă” și că refuză să susțină vreun candidat pentru a-și păstra o aură de superioritate.

“Călin Georgescu este consecvent. Dumnezeilă, nu? El este Dumnezeilă. Ce face el? Își respectă statutul de Dumnezeilă. Ați auzit să se cupleze Dumnezeu sau Iisus Hristos cu cineva? Deci el vrea să aibă aura asta deasupra tuturor. El este omul Lui Dumnezeu pe Pământ. Prin urmare, nu se apucă el s-o susțină pe Anca Alexandrescu. Cine e Anca Alexandrescu?”, a precizat CTP.

De ce a criticat CTP o metaforă folosită de Călin Georgescu

Un moment aparte în comentariul lui Cristian Tudor Popescu a fost legat de o metaforă folosită de Călin Georgescu: „lupii nu se vând pentru un os mai mare”. Georgescu s-a identificat cu lupul, ceea ce CTP consideră o contradicție teologică majoră:

“Dar aici aș vrea să vă mai spun ceva care m-a frapat excepțional, astăzi, la domnul Dumnezeilă. Acest om care a fost susținut de preoți în România, mulți, care mai pe față, mai pe dedesubt l-au susținut, acest om susținut de credincioși, creștini ortodocși din România, care îl consideră trimisul Lui Dumnezeu pe Pământ, a spus că lupii, el e un lup, și că lupii nu se vând pentru un os mai mare. Voiam să vă întreb, ce animal este întruchiparea Lui Dumnezeu pe Pământ?

Mielul, da… Mielul Iisus. Deci avem acum, extraordinar, în religia creștină, Lupul Lui Dumnezeu. Lupul Lui Dumnezeu este acest Georgescu, Dumnezeilă. Bineînțeles că lupul este un simbol dacic, el a dorit tot timpul, vă amintiți de legea Sarmizegetusei, de tot felul de referiri la daci, dorește acum să îngemăneze lupul dacic cu Dumnezeu.

Îl face pe lup animalul Lui Dumnezeu. Ar trebui să se întrunească Sinodul BOR și să analizeze acest interesant concept teologic propus de domnul acesta”, a mai adăugat jurnalistul.

