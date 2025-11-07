B1 Inregistrari!
CTP, reacție vehementă după întrevederea Bolojan-Bogos: „Ține protestatarii în fața Palatului Victoria, dar se întâlnește cu un «mafiot de județ»"

07 nov. 2025, 21:54
Sursa foto: Captură Video - Recorder / Youtube
Cuprins
  1. Cum comentează CTP întâlnirea dinstre Ilie Bolojan și fostul șef PNL Vaslui
  2. Ce îi reproșează CTP lui Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Mihai Barbu și Fănel Bogos
Cristian Tudor Popescu (CTP) vine cu o reacție după ce Ilie Bolojan a acceptat să aibă o întrevedere, timp de 15 minute, cu controversatul om de afaceri Fănel Bogos, chiar la Palatul Victoria. Ulterior întâlnirii, afaceristul vasluian a fost plasat în arest preventiv, iar cel care a făcut posibilă întrevederea cu premierul, Mihai Albu – preşedinte interimar al PNL Vaslui şi trezorier, a fost plasat sub control judiciar. 

Cum comentează CTP întâlnirea dinstre Ilie Bolojan și fostul șef PNL Vaslui

Cristian Tudor Popescu îl pune la zid pe Ilie Bolojan, după ce acesta a acceptat să se întâlnească la Guvern cu fostul șef PNL Vaslui și omul de afeceri Fănel Bogos. Jurnalistul este de părere că premierul nu ar trebui să permită oricui să intre în audiența sa, mai ales unui „mafiot de județ”.

„Un sfert de oră cât un sfert de veac.
După episodul solicitării premierului Bolojan către șpăgarul de supraviețuire Anastasiu să mai stea vreo două zile vicepremier, episodul întâlnirii lui Bolojan cu un mafiot de județ în cabinetul prim-ministerial mă pune și mai rău pe gânduri.
Această întâlnire nu ar fi trebuit să aibă loc. Un premier nu se întâlnește cu un șef PNL și o persoană necunoscută la Guvern. Poate, eventual, s-o facă în sediul partidului din Modrogan.
Apoi, premierul, când i se trece ceva în agendă, trebuie să știe dinainte cine cu cine vine și ce vrea. Or, «vine trezorierul PNL cu un afacerist, care are ceva de zis» trebuia să anuleze întâlnirea din start. Sau, cel mult, individul trebuia trimis la un serviciu economic guvernamental să-și expună ideile”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe pagina sa de Facebook.

Ce îi reproșează CTP lui Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Mihai Barbu și Fănel Bogos

CTP critică decizia lui Bolojan de a sta 15 minute la întrevederea cu Mihai Barbu și Fănel Bogos, în condițiile în care refuză vehement să stea la discuții cu protestarii care ies în stradă. De asemenea, gazetarul îi reproșează premierului faptul că nu a sesizat autoritățile cu privire la traficul de influență care avea loc în biroul său, tocmai pentru ca acea întâlnire dintre premier și omul de afaceri să aibă loc.
„Imediat după contactul care «i-a provocat trac» (?!), premierul Bolojan spune că n-a dat curs la nimic, nu s-a întâmplat nimic. Păi, obligatoriu era să se întâmple! L-ați văzut cum arată și cum vorbește comersantul de piei de cloșcă Fănel? Eu n-aș fi stat de vorbă nici 10 secunde cu el. Dl Bolojan a stat 15 minute… Un om care și-a setat un standard de intransigență și noncompromis foarte ridicate, aplicate tuturor. Un om care ține mii de protestatari în fața Palatului Victoria fără să se întâlnească niciun minut cu ei. Și acest om NU a sesizat organele în drept în legătură cu traficul de influență desfășurat în biroul său – DNA a dat peste acea întâlnire și peste șpaga de 500.000 euro ca să aibă loc. Bolojan n-a zis nimic. Doar a recunoscut, pus în fața faptului, că a avut loc…
Nici nu visa Grindeanu să dea încrederii în prim-ministru o asemenea lovitură de măciucă, cum și-a dat singur dl Bolojan”, a conchis Cristian Tudor Popescu mesajul.
