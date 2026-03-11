Cristian Tudor Popescu a declarat miercuri, pentru B1 TV, că România trebuia să accepte solicitarea SUA privind amplasarea pe teritoriul său de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare deoarece noi așa ne-am angajat prin NATO și prin Parteneriatul Strategic pe care-l avem cu americanii. Totuși, chiar dacă această decizie era obligatorie, e bine că președintele Nicușor Dan a cerut și votul Parlamentului, deoarece așa ce stăpâni au aleșii AUR, SOS și POT. Gazetarul s-a referit în mod special la George Simion, liderul AUR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CTP: Decizia CSAT de azi era obligatorie

„Nu avea președintele la ce să răspundă, la ce întrebări să răspundă, pentru că această decizie era obligatorie. Ea face parte din Parteneriatul Strategic, face parte și din regulile NATO. A fost o cerere expresă a Statelor Unite, căreia i s-a dat curs. Nu avea ce să mai detalieze președintele. Asta-i tot! Nici nu trebuia trimisă la Parlament această hotărâre a CSAT, ca să fie aprobată de Parlament. N-avea ce să aprobe Parlamentul o hotărâre tehnică, care se găsește trecută în înțelegerile internaționale pe care le avem și în NATO, și cu Statele Unite.

Nu era treaba Parlamentului să voteze așa ceva. Dar e bine a trimis-o pentru că, în felul acesta, s-a văzut poate mai clar decât atunci când au refuzat AUR, SOS și POT să aprobe legea prin care puteau fi doborâte dronele rusești care intrau în spațiul aerian al României. Acum s-a văzut și mai clar”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Ne-am lămurit cine e adevăratul stăpân al lui Simion…

„Deci după ce George Simion s-a contorsionat prin Statele Unite în toate felurile, doar, doar o intra sub piele lui Trump, doar, doar își face și el o relație pe acolo, iar americanii nu i-au deschis nicio ușă. Și eu zic că știu foarte bine ce au făcut. Știu foarte bine cu ce personaje au de-a face americanii, că de-aia l-au lăsat pe holuri. Pentru că acum domnul Simion ne arată prin poziția adoptată, urmat de potaia de la POT, precum și de SOS, că ultimul lui stăpân, cel mai de sus stăpân, este Putin, nu Trump.

Evident, tot acest discurs de tip antirăzboinic, cum erau prin anii ’80, finanțate și propagandizate de Kremlin, acest discurs este parcă dictat de acolo, de la Moscova. E bine că vedem cât se poate de clar.

Eu sper că măcar printre votanții pe care Nicușor Dan îi califica drept non-extremiști ai partidului AUR, sper ca măcar printre ei să apară oameni care să se lămurească în momentul ăsta după ce au văzut ce au văzut în Parlament”, a mai afirmat gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.