Cum a ajuns Bănicioiu să fie comparat cu Aleksei Navalnîi. Judecători fără limite

Nicolae Bănicioiu a fost achitat în dosarul în care era acuzat că a primit mită. Motivarea este însă halucinantă: „e ca Navalnîi”

Cum s-a ajuns la comparația cu Navalnîi

Patru magistrați au decis că Bănicioiu e o victimă într-un dosar similar cu cel al dizidentului Aleksei Navalnîi. Judecătorii spun că fostul ministru a fost acuzat doar pe baza unor mărturii a unor oameni care aveau un interes să îl înfunde.

„Situația de fapt reținută de instanța de contencios european în cauza Navalnîi contra Rusiei este parțial asemănătoare cu cea din prezenta. Majoritatea martorilor au avut fie calitatea de denunțători, fie au fost coinculpați într-o cauză penală paralelă.” , arată motivarea magistraților.

Bănicioiu, trafic de influență. Navalnîi, opozantul lui Putin

Bănicioiu ar fi primit 800.000 de euro mită de la doi oameni de afaceri, în legătură cu numirea unor manageri de spital și alocarea unor contracte. Asta era acuzația DNA pentru fostul ministru. Care a scăpat doar din cauză că martorii acuzării aveau un interes în dosar, ei fiind și mituitorii, nu pentru că faptele nu ar fi avut loc.

De partea cealaltă, cazul Navalnîi este unul care a făcut înconjurul lumii. Inamicul numărul unu al lui Putin, a murit pe 16 februarie 2024, în timp ce ispăşea o pedeapsă de 19 ani de închisoare. Soția sa a acuzat în dese rânduri că Aleksei a fost otrăvit în închisoarea din Siberia. După moartea sa, autorităţile au refuzat timp de câteva zile să predea cadavrul rudelor, ceea ce a trezit suspiciuni. Kremlinul neagă orice responsabilitate în legătură cu moartea sa.

El fusese otrăvit prima dată în 2020 în Siberia cu Noviciok şi a rămas în convalescenţă în Germania. A fost arestat imediat după întoarcerea sa în Rusia, în ianuarie 2021.