Acasa » Politică » VIDEO: Tot mai multe voci din AUR îi cântă prohodul lui Ilie Bolojan. „La finalul lui februarie, Bolojan ne părăsește”

Adrian A
02 feb. 2026, 15:04
Sursă foto: partidulaur.ro
Cuprins
  1. Ce știu cei din AUR despre plecarea lui Bolojan
  2. Dar cine îl înlocuiește pe Bolojan
  3. Simion îndeamnă la revolte de stradă

Cei de la AUR se înghesuie să ne convingă, sau să se convingă pe ei, că Ilie Bolojan mai rezistă doar lun a asta în fruntea Guvernului. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că rolul lui Bolojan la conducerea Guvernului s-a încheiat și că acesta ar mai rămâne doar pentru a forța adoptarea unui nou pachet de austeritate.

Ce știu cei din AUR despre plecarea lui Bolojan

După declarațiile liderului AUR, George Simion, care a afirma că lunile martie și aprilie vor aduce schimbări majore pe scena politică, o nouă predicție vine din partea europarlamentarului Gheorghe Piperea. Acesta susține că plecarea premierului Ilie Bolojan este aproape sigură până la finalul lunii februarie.

„Aproape 100% până la sfârșitul lunii februarie, Bolojan pleacă. Rolul lui acolo s-a terminat, deci probabil că mai vrea să treacă un al treilea pachet și austeritate și după aceea bugetul.”, spune europarlamentarul AUR.

Dar cine îl înlocuiește pe Bolojan

Doar căî previziunile celor de la AUR în privința plecării lui Bolojan nu au finalitate. Cine vine în locul lui la Palatul Victoria. Piperea prezintă situația ca și cum ar putea AUR să o controleze. Nu ne spune însă și din ce poziție.

„Problema care se pune este cu cine îl înlocuim. Dacă îl înlocuim cu Grindeanu, avem o problemă. Dacă îl înlocuim cu Predoiu, avem o problemă. Dacă însă vine cineva agreat de domnul Nicușor, avem o problemă la cub, nu la pătrat.”, declară europarlamentarul AUR.

Simion îndeamnă la revolte de stradă

Discursul lui Piperea vine după ce cu o zi înainte șeful AUR, George Simion, a anunțat că vrea să își ducă partidul la putere prin orice soluție. Și a luat-o de la cap cu îndemnurile la proteste și revolte.

@lorand.net Makaveli și Giorge Simion #creatorsearchinsights #tipstiktok #makaveli #lorandnet #fpyg @𝐌𝐚𝐤𝐚𝐯𝐞𝐥𝐢 ♬ sunet original – 𝐋𝐨𝐫𝐚𝐧𝐝™️

